البسبوسة بالقشطة المرملة اعرفي سر ترميلة الحلواني في ثواني واعمليها في دقايق

طريقة تحضير البسبوسة المرملة في المنزل، تعتبر البسبوسة المصرية من أشهر أنواع الحلويات الشرقية التي يفضلها الكثير من الأشخاص نظراً لمذاقها الجيد ورائحتها الشهية، فهناك الكثير من السيدات التي لا تعرف طريقة تحضير البسبوسة وهذا ما دفعنا لنقدم إليكم طريقة تحضير البسبوسة في المنزل. مكونات ومقادير البسبوسة المرملة: مكونات ومقادير البسبوسة المرملة: مقادير البسبوسة غير مكلفة ويتم إحضارها بسهولة وإليكم مكونات البسبوسة: ثلاثة كؤوس من القطر. ربع ملعقة كبيرة من الفانيلا. أربعة ملاعق صغيرة من بشر جوز الهند. ملعقتان صغيرتان من البيكنج باودر. كوب كبير من الزبدة. كوب كبير من السكر. كوب من القشطة. كوب كبير من الزبادي. نصف كيلو من السميد. خطوات تحضير البسبوسة المرملة: خطوات تحضير البسبوسة المرملة: تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير البسبوسة بالقشطة المرملة: القيام بخلط السكر والسميد والقشطة سوياً مع بعضهم البعض.

القيام بإضافة كلاً من الفانيليا والزبادي والبيكنج باودر والزبدة بالإضافة لباقي المكونات إلى خليط السميد ويتم خلطهم جيداً مع بعضهم البعض لحين أن يظهر إليكم خليط متجانس.

القيام بتوزيع الخليط في صينية مدهونة بالسمن.

يتم تقطيع البسبوسة تبعاً للرغبة.

يتم وضع الصينية في الفرن على نار هادئة ويتم تركها لمدة نصف ساعة لحين أن تصبح ناضجة بصورة نهائية.

يتم توزيع القطر مباشرةً على البسبوسة قبل أن تصبح هادئة.

وبعد ذلك يتم تناول البسبوسة وبالهناء والشفاء عليكم.

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