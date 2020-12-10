طريقة عمل خبز الطاسة بمكونين فقط

في كثير من الأوقات تواجهنا مشكلة انه لا يوجد لدينا خبز في المنزل ونكون مضطرين ان نخبزه بالمنزل وكثيرا من ربات البيوت لا يوجد لديها الوقت الكافي لخبز الدقيق وانتظاره حتى يخمر وايضا لا يوجد لديهم الفرن المناسب لخبز العيش وهذه هي اسهل طريقة للخبز.

كما يمكنك قراءة طريقة طريقة عمل ثومية الشاورما ،ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أسهل طريقة لعمل خبز الطاسة في عشر دقائق.

طريقة عمل خبز الطاسة :

المكونات :

1 كيلو دقيق ابيض

كيس خميرة

4 ملعقة زيت

1 ملعقة سكر

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة

رشه ملح

طريقة التحضير:

نقوم بخلط الدقيق مع اللبن والمح والسكر والخميرة

نقوم بإضافة الماء الفاتر بالتدريج على الدقيق مع الدعك حتي نحصل على عجينة متجانسة طرية ومتماسكة

نقوم بترك العجينة لتخمر لمدة نصف ساعة

ثم نقوم بتشكيلها على شكل كور صغيرة ثم نقوم بفردها على النشابة باستخدام الدقيق

قومي بفرد قماشة على رخامة المطبخ ثم قومي برص الخبز عليها ثم ضعي فوقها قطعة قماشة اخرى

اتركي الخميرة لترتاح لمدة 40 دقيقة

ثم قومي بتسخين مقلاة على نار متوسطة وقومي بمسحها بمنديل مدهون زيت واتركيها حتى تسخن ثم ضعي الخبز وبعد ثلاث ثواني قومي بقلب الخبز على الوجه الأخر حتى يصبح الوجهين لونهم ذهبي

وبعد أن تنتهي من خبز الكمية الموجودة لديكي اتركيه جانبا حتى يبرد