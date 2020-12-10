طريقة عمل الجبنة الكريمي الكيري للسندويتشات والحلويات بطريقة سهلة

- 1/2
- 2/2
طريقة عمل الجبنة الكريمي الكيري، أي سيدة أو فتاة تتعامل مع المطبخ وألأدوات الطهي ومكوناته، تعلم أهمية الجبن الكريمي الكيري كثيرًا، فهي تدخل في العديد من الوصفات والأكلات الشهيرة، ومهمة جدًا لعمل سندويتشات للأطفال للإفطار أو كوجبة في منتصف اليوم الدراسي، أثناء الحصول على فسحة قليلة، خلال اليوم الدراسي.طريقة عمل الجبنة الكريمي الكيري
لاشك أن طريقة عمل الجبن في المنزل، قد تشعر معها السيدات أنها مكلفة وقد تستغرق جهدًا كبيرًا، ولكن الحقيقة هي العكس تمامًا، فطريقة عمل الجبن، سواء عمل جبنة موزاريلا في المنزل، أو الجبنة الكيري الكريمي، وغيرهما من الأنواع، تتم بخطوات بسيطة، لا تكلفك شيئًا في مقابل ضمان صحة أفراد أسرتك.مقادير عمل الجبن الكيري في البيت
- لتران من الحليب كامل الدسم.
- 5 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- رشة ملح ناعم (يمكنك التحكم في مقدار الملح حسب رغبتك).
- ملعقة كبيرة من الزبدة (خطوة اختيارية يمكنك الاستغناء عنها).
- في إناء كبير وواسع، قومي بإفراغ الحليب السائل بداخله، ويجب استخدام نوع حليب طبيعي وجيد، حتى لا يتكتل قوام الجبن الكريمي، أو يكوّن قشدة على وجه الجبنة.
- اتركي الحليب على نار متوسطة، وذلك حتى الاقتراب من درجة الغليان.
- أثناء ترك الحليب السائل على النار، قومي بعصر الليمون لديك، حتى تحصلين على 5 ملاعق طعام كبيرة من الليمون (جدير بالذكر؛ أن هذه الوصفة تمت تجربتها باستخدام الخل بديلًا لليمون، ولكن طعم ومذاق الجبنة الكريمي كان أفضل باستخدام الليمون وليس الخل).
- عندما تشاهدين علامان بدء غليان الحليب، أطفئي النار ثم أضيفي الليمون، ثم قلبي الحليب مع الليمون قليلًا، وابعدي الإناء عن الحرارة.
- سوف تلاحظين بدء حدوث تكتلات داخل الإناء بالحليب، اتركيه دون تقليب، وذلك حتى يبرد قبل تصفيته.
- في وعاء عميق، ضعي المصفاه وبها شاش طبي، ثم قومي بتصفية الحليب من السائل.
- قومي بعصر الشاش الذي يحتوي على الجبن المتكتل، بهدوء في الوعاء حتى تتخلصي من كل المياه والسوائل به (مثل الصورة).
- في محضر الطعام ضعي الجبن، ثم أضيفي إليه القليل من الملح الناعم، ثم ابدئي في خلط الجبنة الكريمي، حتى تحصلين على قوام ناعم كما بالصورة. (يمكنك الاستغناء عن الملح، في حال أردت استخدام الجبنة الكريمي للحلوى).
- يمكنك إضافة ملعقة من الزبدة، وهي خطوة اختياريه يمكنك الاستغناء عنها، ولكنها تجعل القوام أغنى وأشبه بالجبنة الكريمي الجاهزة من المحلات.
- الآن أفرغي الجبنة الكريمي الكيري الناعمة، في وعاء ثلاجة مناسب، ويمكنها البقاء في الثلاجة من 6 أيام وحتى أسبوعًا كاملًا، في حال تغطيتها بالشكل الجيد.
- بهذا الشكل تكوني قد تعلمت؛ طريقة عمل الجبنة الكريمي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الجبنة الكريمي الكيري للسندويتشات والحلويات بطريقة سهلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.