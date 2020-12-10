طريقة عمل الجبنة الكريمي الكيري للسندويتشات والحلويات بطريقة سهلة

طريقة عمل الجبنة الكريمي الكيري، أي سيدة أو فتاة تتعامل مع المطبخ وألأدوات الطهي ومكوناته، تعلم أهمية الجبن الكريمي الكيري كثيرًا، فهي تدخل في العديد من الوصفات والأكلات الشهيرة، ومهمة جدًا لعمل سندويتشات للأطفال للإفطار أو كوجبة في منتصف اليوم الدراسي، أثناء الحصول على فسحة قليلة، خلال اليوم الدراسي.

لاشك أن طريقة عمل الجبن في المنزل، قد تشعر معها السيدات أنها مكلفة وقد تستغرق جهدًا كبيرًا، ولكن الحقيقة هي العكس تمامًا، فطريقة عمل الجبن، سواء عمل جبنة موزاريلا في المنزل، أو الجبنة الكيري الكريمي، وغيرهما من الأنواع، تتم بخطوات بسيطة، لا تكلفك شيئًا في مقابل ضمان صحة أفراد أسرتك.

لتران من الحليب كامل الدسم.

5 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

رشة ملح ناعم (يمكنك التحكم في مقدار الملح حسب رغبتك).

ملعقة كبيرة من الزبدة (خطوة اختيارية يمكنك الاستغناء عنها).