اربع وصفات مضمونة لتخسيس الجسم

البحث عن وصفات التخسيس تعتبر واحده من أكثر الأمور التي تشغل الكثير من الأشخاص خاصه المصابون بالسمنة المفرطة وذلك لأن السمنة تعتبر من أكثر المؤثرات بشكل سلبي على حياة الفرد لأنها تمنعه من القيام بالعديد من الأنشطة الحيوية الهامة ولها أضرار عده خطيره حيث أنها من أهم مسببات الأمراض المزمنة المرتبطة بالقلب والشرايين ولذا فإننا في هذا المقال سوف نتعرف على أهم الوصفات التي من الممكن استخدامها للتخلص من الوزن الغير مرغوب فيه والحصول على النتائج المرجوة.

اربع وصفات لتخسيس الجسم

وصفه تخسيس الجسم باستخدام الكمون والقرفة

طريقة التحضير

يتم تحضير حبه واحده من الخيار الطازج بالإضافة إلى عدد سته ورقات نعناع بالإضافة إلى عصير ليمونه ويتم خلط حبه الخيار مع النعناع والليمون وأضاف القليل من المياه ويتم خلط العناصر جيدا ويفضل استخدام هذه الوصفة يوميا بعد الاستيقاظ من النوم مباشره وذلك لأنها تعتبر من أهم الوصفات التي تساعد الجسم على التخلص من الدهون مما يؤدي إلى مساعده الجسم في التخلص من الوزن الزائد.

وصفه تخسيس الجسم باستخدام الكمون والقرفة

طريقة التحضير

معلقه واحده كبيره من القرفة يضاف عليها ثلاث ملاعق كبيره من الكمون ويضاف كوب من الماء المغلي ويضاف إليها شرائح من الليمون ويتم تناولها بشكل منتظم كل صباح بعد الاستيقاظ من النوم مباشره.

وصفه تخسيس الجسم باستخدام الكمون والثوم

وتتكون من عشرة فصوص ثوم بالإضافة إلى ملعقة كبيرة من الكمون يتم خلط الثوم مع الكمون في إناء بالإضافة إلى المياه ثم يوضع الخليط على النار لمده خمسه عشره دقيقه حتى يصل لمرحله الغليان ثم يتم خلط المكونات مره اخرى بواسطه الخلاط الكهربائي وأخيرا يتم تصفيته ويتم تناوله بشكل منتظم يوميا بعد الاستيقاظ من النوم.

وصفه تخسيس الجسم باستخدام الزنجبيل والنعناع

ومكوناتها حبه زنجبيل بالإضافة إلى مجموعه من ورق النعناع حيث يتم تقطيع الزنجبيل على شكل مكعبات وتوضع في المياه الساخنة وتترك ويضاف إليها ورق النعناع وتوضع على النار لمده ثلاثون دقيقة حتى يتم الغليان التام وبعدها يترك الخليط حتى يبرد وبعدها تتم تصفيته في كوب ويتم تناوله ثلاث مرات في اليوم قبل الوجبات الأساسية بشكل منتظم.