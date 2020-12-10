طريقة تحضير كبسة سمك بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل

طريقة تحضير كبسة سمك البالول كلنا نعرف أنواع كثيرة من الكبسة منها كبسة الدجاج و كبسة اللحم وكبسة السمك لكن غير متداول كثيرا في الوطن العربي هذا الطبق يحتوي على سعرات حرارية عالية تفيد صحة الجسم ومن أهمها الكربوهيدرات والدهون والفيتامينات والألياف و الاوميغا 3 الغنى بها هذا السمك فهو يعد طبق لذيذ ومشهي ومن اهم البلاد التي يتناول شعوبها هذا الطبق الكويت وعمان في مقالنا هذا سوف نقوم بخطوات سهلة وبسيطة لتحضير طبق كبسة السمك البالول. طريقة تحضير كبسة سمك بالول ومكوناتها طريقة تحضير كبسة سمك بالول ومكوناتها المكونات:- سمكة البالول

ثلاثة أكواب من الأرز البسمتي طويل الحبة.

ثلاث حبات من الطماطم متوسطة الحجم مفرومة فرم ناعم.

ثلاث وحدات من البصل الأخضر مفروم فرم ناعم.

خمس فصوص من الثوم.

ثلاث قرون من الفلفل الأخضر الحار المفروم ناعم وحسب الرغبة.

حزمة كزبرة خضراء طازجة مفرومة فرم ناعم أو مقدار كوب.

حبة لومي صحيحة.

نصف ملعقة صغيرة لومي مطحون.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود المطحون.

نصف ملعقة صغيرة شطه مطحونة.

ملعقة صغيرة كمون مطحون.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودر.

نصف ملعقة صغيرة من الزعفران.

خمس أكواب من الماء المغلي.

كوب بقدونس اخضر طازج مفروم.

كوب كزبرة خضراء طازجة مفرومة ناعم.

مكسرات محمصة ( لوز فستق- كاجو).

ربع كوب من الزيت النباتي. طريقة الطهي أولا قومي بغسل الأرز عده مرات جيدا بالماء ثم ضعي عليه كمية مناسبة من الماء الدافئ مع إضافة الملح ثم يترك جانبا منقوعا لمده نصف ساعة. بعد أن ينقع الأرز في الماء لمده نصف ساعة قومي بغسل الأرز مرة اخرى بالماء حتى يصبح الماء الخارج من الأرز نقي ثم ضعيه في مصفاه حتى تتخلصي من الماء. نظيفي السمكة واغسلها جيدا ثم قطعيها إلى اربع قطع متساوية الحجم. في وعاء واسع قومي بخلط ثلث كميه البهارات مع بعضها ثم ضعي قطع السمك عليها و قومي بفركها جيدا بالبهارات و اتركيها جانبا لمده عشر دقائق حتى تمتزج البهارات بقطع السمك وتتبل جيدا. احضري وعاء اخر وضعيه على نار متوسطة ثم ضعي فيه كميه من الزيت و عندما يسخن الزيت ضيفي إليه قطع السمك المتبلة واتركيه لمده دقائق حتى تكتسب اللون الذهبي مع مراعاة التقليب من وقت إلى اخر. قومي برفع السمك من على النار واتركيه جانبا. في نفس الوعاء السابق الذي قمنا بوضع السمك فيه والتوابل قومي بوضع كل من البصل والثوم والطماطم والكزبرة والبصل الأخضر والفلفل الأخضر مضاف إليه حبة اللومي مع التقليب الجيد ثم نتركهم لمده دقيقتين. ثم يرفع هذا الوعاء على نار متوسطة مضاف إليه الماء و باقي البهارات ويترك حتى يغلي الماء. ثم يضاف قطع السمك المقلي إلى هذا الوعاء ويترك حتى ينضج لمده ثلث ساعة. بعد أن يتم نضج السمك قومي برفعه من هذا الوعاء وضيفي الأرز إلي الماء ونتركه حتى يتشرب ثلث الماء. ثم قومي مره اخرى بوضع قطع السمك من اعلي الأرز وغطيه ويترك حتى ينضج الأرز ويتجانس مع السمك. في طبق التقديم الخاص بكي قومي بوضع الأرز وفوقه قطع السمك و وزعي المكسرات والكزبرة والبقدونس عليه من اعلي. طريقة الطهي وهاهنا قد انتهينا عزيزي الزائر من تقديم وصفتنا اليوم أتمني أن انت تكون طريقة التحضير سهلة على كل ربه منزل والمصنفة تحت عنوان طريقة تحضير كبسة سمك البالول.

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