الحلزون غنى بالكولاجين يغنيكى عن البوتوكس هيصغرك عشرة سنين والنتيجة مضمونه

الحلزون بديل البوتوكس احدث وسيله لتجديد خلايا البشرة و التقليل من التجاعيد التي تنتج عن التقدم في العمر، كما له دور بارز في إخفاء علامات الحبوب والتخلص منها نهائيا، يعد الحلزون بديل جيد عن البوتوكس لما يقوم به من شد لبشره الوجه في جلسة واحده، و اتضح انه وسيله مستخدمه لدى العديد من النجوم و المشاهير كما اصبح متوفر فى العديد من صالونات .



ما هو الحلزون و كيف اصبح بديل مذهل يغنيكم عن البوتوكس

الحلزون يعتبر كائن رخوي لزج يفرز ماده من الجل تشبه الفازلين و تعتبر هذه المادة سيروم طبيعي معالج للبشره وهى الكولاجين، في البداية علينا التعرف على هذا الكائن الصغير يتواجد الحلزون بكثره في المناخ الأفريقي لأنه مناسب لنمو الحلزون، كما يعتبر افضل حجم للحلزون هو الحجم المتوسط فهذا الحجم يفرز كميه كافيه من الكولاجين تعمل جيدا على شد بشره الوجه ويعطيكم إحساس البوتوكس وهو حجم متوفر و يمكن شراؤه بسهوله واصبح متوفر في العديد من صالونات التجميل .