الحلزون غنى بالكولاجين يغنيكى عن البوتوكس هيصغرك عشرة سنين والنتيجة مضمونه

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الحلزون بديل البوتوكس احدث وسيله لتجديد خلايا البشرة و التقليل من التجاعيد التي تنتج عن التقدم في العمر، كما له دور بارز في إخفاء علامات الحبوب والتخلص منها نهائيا، يعد الحلزون بديل جيد عن البوتوكس لما يقوم به من شد لبشره الوجه في جلسة واحده، و اتضح انه وسيله مستخدمه لدى العديد من النجوم و المشاهير كما اصبح متوفر فى العديد من صالونات .
الحلزون يعتبر كائن رخوي لزج يفرز ماده من الجل تشبه الفازلين و تعتبر هذه المادة سيروم طبيعي معالج للبشره وهى الكولاجين، في البداية علينا التعرف على هذا الكائن الصغير يتواجد الحلزون بكثره في المناخ الأفريقي لأنه مناسب لنمو الحلزون، كما يعتبر افضل حجم للحلزون هو الحجم المتوسط فهذا الحجم يفرز كميه كافيه من الكولاجين تعمل جيدا على شد بشره الوجه ويعطيكم إحساس البوتوكس وهو حجم متوفر و يمكن شراؤه بسهوله واصبح متوفر في العديد من صالونات التجميل .٨ فوائد للحلزون تشجعك على تجربته فى اقرب وقت
- شد الوجه بصوره ملحوظه لذلك يعتبر بديل طبيعي عن البوتوكس.
- إخفاء علامات التجاعيد تساعد هذه المادة اللزجة في تجديد خلايا البشرة كما تعالج الخطوط الدقيقة التي تتسبب في ظهور التجاعيد.
- التخلص من المسام الواسعة وهى عباره عن خلايا جزعيه واسعه يعيد الحلزون لهذه الخلايا الجزعية حيويتها و بذلك يقوم بغلق المسام .
- علاج حب الشباب تعتبر المادة التي يفرزها الحلزون ماده مطهره للبشره و بذلك تتخلص من الأوساخ المتسببة في حب الشباب .
- ترطيب البشرة بشكل كبير وذلك لان المادة التي يفرزها الحلزون وهى الهياليرونيك أسيد تحتوى على العديد من العناصر المفيدة للبشره.
- تجديد البشرة و ذلك لاحتوائها على ماده الجليكوليك تعتبر بمثابه مقشر كيميائي للبشره يعمل على تجديد خلايا البشرة .
- التخلص من التصبغات الموجودة لدى العديد من النساء و التي يسببها استخدام منتجات التجميل الرديئة .
- التخلص من الهالات السوداء و البقع الغير مرغوب فيها .
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