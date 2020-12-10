طريقة عمل صينية المسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل بمذاق لذيذ

تعتبر المسقعة بالللحمة المفرومة والبشاميل نوع من الأكلات المصرية المشهورة، ويعتبر إضافة اللحمة والبشاميل إلى المسقعة هو نوع من التغير لتقديمها بأفضل مذاق لها، تحتوى المسقعة على قيمة غذائية كبيرة، ومكوناتها بسيطة جدا وغير مكلفة فهي نوع من الأكلات الاقتصادية التي يقبل عليها كثير من الأشخاص، وتقدم المسقعة بعدة أشكال أخري منها السادة ومنها ما يتم تحضيره بالخل والثوم، ونظر لارتفاع الأسعار تجد كثير من الناس يقبلون عليها، لذلك سنقوم في هذا المقال بشرح مكونات وطريقة عمل المسقعة باللحمة الممفرومة والبشاميل بخطوات بسيطة جدا.

مكونات عمل المسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل

تتكون المسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل من مكونات بسيطة وغير مكلفة، وهي كما يلي:ـ

2 ثمرة كبيرة من الباذنجان مقطعة إلى دوائر.

2 ثمرة بطاطس مقطعة دوائر.

2 فلفل أخضر مقطع إلى حلقات.

كوب كبير من صلصة الطماطم.

ملعقة زيت.

ثوم مفروم.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة كمون.

لعمل عصاج اللحم، نصف كيلو لحم مفروم.

ملعقة زيت.

1 بصلة كبيرة.

1 قرن فلفل أخضر مقطع إلى دوائر.

ثمرة طماطم مقطعة إلى أجزاء صغيرة.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

لعمل البشاميل، 4 ملاعق كبيرة دقيق.

ملعقتين كبيرة من السمنة.

3 أكواب حليب سائل.

طريقة التحضير

يتم تحضير المسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل بخطوات سهلة وبسيطة تميزها بمذاق خاص، وهى كما يلي:ـ