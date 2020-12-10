طريقة عمل صينية المسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل بمذاق لذيذ

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تعتبر المسقعة بالللحمة المفرومة والبشاميل نوع من الأكلات المصرية المشهورة، ويعتبر إضافة اللحمة والبشاميل إلى المسقعة هو نوع من التغير لتقديمها بأفضل مذاق لها، تحتوى المسقعة على قيمة غذائية كبيرة، ومكوناتها بسيطة جدا وغير مكلفة فهي نوع من الأكلات الاقتصادية التي يقبل عليها كثير من الأشخاص، وتقدم المسقعة بعدة أشكال أخري منها السادة ومنها ما يتم تحضيره بالخل والثوم، ونظر لارتفاع الأسعار تجد كثير من الناس يقبلون عليها، لذلك سنقوم في هذا المقال بشرح مكونات وطريقة عمل المسقعة باللحمة الممفرومة والبشاميل بخطوات بسيطة جدا.مكونات عمل المسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل
تتكون المسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل من مكونات بسيطة وغير مكلفة، وهي كما يلي:ـ
- 2 ثمرة كبيرة من الباذنجان مقطعة إلى دوائر.
- 2 ثمرة بطاطس مقطعة دوائر.
- 2 فلفل أخضر مقطع إلى حلقات.
- كوب كبير من صلصة الطماطم.
- ملعقة زيت.
- ثوم مفروم.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 ملعقة صغيرة كمون.
- لعمل عصاج اللحم، نصف كيلو لحم مفروم.
- ملعقة زيت.
- 1 بصلة كبيرة.
- 1 قرن فلفل أخضر مقطع إلى دوائر.
- ثمرة طماطم مقطعة إلى أجزاء صغيرة.
- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- لعمل البشاميل، 4 ملاعق كبيرة دقيق.
- ملعقتين كبيرة من السمنة.
- 3 أكواب حليب سائل.
يتم تحضير المسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل بخطوات سهلة وبسيطة تميزها بمذاق خاص، وهى كما يلي:ـ
- لعمل الصلصة، نضع إناء على النار ونضيف إليه الزيت ثم نضيف الثوم المفروم، ونقلبه جيدا ثم نضيف إليه عصير الطماطم والملح والكمون، نتركه على النار حتي يغلي تماما وتكثف الصلصة ثم نرفعه من على النار ونتركه جانبا.
- لعمل عصاج اللحمة المفرومة، نضيف الزيت في إناء على النار ثم نضيف إليه البصل ونقلب جيدا حتى يذبل البصل ثم نضيف إليه اللحم المفروم ونستمر في التقليب ثم نضيف شرائح الفلفل الأخضر والطماطم، والفلفل الأسود نتركه على النار حتى تماما النضج.
- لعمل البشاميل، نضع إناء على النار ونضع به السمنة، ثم نضيف الدقيق ونقلب جيدا ثم نضيف إليه اللبن، ونتركه يغلى نقلبه من حين لأخر، حتى يصبح كثيف بعد ذلك نرفعه من على النار.
- نقوم بعد ذلك بقلي شرائح الباذنجان والبطاطس والفلفل الأخضر، ونضعهم على مناديل ورقية للتصفية من الزيت.
- نقوم بتجهيز صينية ونضع في أسفلها كمية من البشاميل، ثم نضيف نصف كمية شرائح البطاطس والباذنجان والفلفل الأخضر على شكل طبقات، ثم نضيف نصف كمية الصلصة ثم نضع اللحمة المفرومة، ثم نضيف باقي كمية شرائح البطاطس والباذنجان والفلفل الأخضر ونضيف باقية الصلصة.
- نغطي الصينية بالبشاميل، ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية،يجب أن يكون الفرن مسخن مسبقا، اتركيها لمدة عشر دقائق حتى تتشرب الصلصة، ثم نشعل الشواية لكى يحمر الوجه ويأخذ اللون الذهبي.
- تقدم صينية المسقعة باللحم المفرومة والبشاميل بجانب السلطات، بالهنا والشفا.
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