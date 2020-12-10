احدث افكار لرسم الاظافر للسنة الجديدة

لو بتدوري على افكار لرسم الاظافر للسنة الجديدة تكون عصرية ومميزة ، النهاردة هنشارك معاكم مجموعة تصاميم للاظافر للسنة الجديدة والكريسماس ، تختاري منها اللي يناسبك وتفضليه اكتر.

افكار لرسم الاظافر:

1- الاخضر الزمردي وشجرة الكريسماس:

لو عايزة تصميم انيق فيه اجواء الكريسماس من غير ما يبقى التصميم طفولي ، فده اكيد التصميم المثالي.

2- التصميم الكاروه مع الغزال:

السنة الجديدة والاحتفال بالكريسماس مناسب ليها جدا الستايل ده من الرسومات.

3- ازرق مع فضي جليتر:

الازرق والفضي هو المزيج المفضل لشجرة الكريسماس ، ليه متجربيهوش كمان مع الضوافر؟ التصميم مميز جدا وملفت.

4- اسود ودهبي:

كمان الاسود والدهبي من الالوان المناسبة للسنة الجديدة واجواء الكريسماس.

5- احمر كاروه مع دهبي جليتر:

لو بتحبي درجات الالوان الدافية ، التصميم ده هيكون المفضل بالنسبة لك ، الاحمر والدهبي مع بعض بيعملوا مزيج مميز جدا ، ضيفي التصميم الكاروه وهتبقي ضوافرك جاهزة للسنة الجديدة.

6- ازرق مات مع تفاصيل باللون الدهبي:

الوان الاحجار الكريمة ليها رونق خاص بيها ، وده بيخليها مثالية للاحتفال بالسنة الجديدة ، ضيفي بعض التفاصيل باللون الدهبي وهيكمل اللوك المميز.

7- احمر مات مع احجار بتلمع:

الاحمر لون جريء تقدري تعتمدي عليه دايما في المناسبات الخاصة زي الاحتفال بالسنة الجديدة ، وضيفي له بعض الاحجار او الستراس اللامع لاطلالة انيقة.

8- ازرق جليتر:

الازرق الجليتر من انسب الالوان لاجواء الكريسماس والسنة الجديدة.

9- الاسود والدهبي:

الاسود والدهبي معانا تاني ولكن بتصميم مختلف.

10- مون جليتر:

لو بتفضلي المظهر الجريء ، فالتصميم ده هيناسبك جدا ، الضوافر باللون الاسود مع دهبي جليتر.

11- تصميم جالاكسي:

لما نقول احتفالات الكريسماس والسنة الجديدة ، معناه انك تقدري تلعبي باي حاجة بتلمع ، زي التصميم ده كده.

12- جليتر مع ستراس:

التصميم ده مزيج ما بين الجليتر والستراس ، كمان مناسب للاجواء الاحتفالية.

13- بينك وجليتر:

اللون البينك مع الجليتر ، وتصميم برسمة التلج.

14- الابيض والاحمر:

الابيض والاحمر كمان من اشهر الوان الكريسماس والسنة الجديدة ، مع اضافة فضي جليتر.

15- رجل التلج وشجرة الكريسماس:

لو حابه تعملي تصميم Funny للكريسماس التصميم ده هيكون مناسب ليكي جدا.

16- ابيض مع دهبي جليتر:

مزيج انيق جدا مناسب للكريسماس والسنة الجديدة.

17- اظافر بالوان محايدة مع جليتر:

التصميم ده اعتمد على الالوان المحايدة او الطبيعية للاظافر كلها مع رسمة التلج بالجليتر.

18- احمر مات مع الابيض:

التصميم هنا مزيج ما بين الاحمر المات مع الابيض.

19- روز دهبي وموف:

من الالوان المميزة والمختلفة ومزيج انيق جدا وملفت للسنة الجديدة.

20- الاخضر الزمردي مع دهبي جليتر:

زي ما قولنا في البداية اللون الاخضر من انسب الالوان للكريسماس ، وضيفي له جليتر دهبي.

21- ابيض مع احمر جليتر:

تصميم بسيط من اللون الابيض مع الاحمر الجليتر.

22- اخضر كاروه مع دهبي جليتر:

زي ما احنا ملاحظين ان اللون الاخضر مع الدهبي مسيطر على معظم التصاميم.

23- تصميم شجرة الكريسماس:

تصميم شجرة الكريسماس من اشهر تصاميم الضوافر لاجواء احتفال السنة الجديدة.

التصاميم هتناسب كل الاذواق وتقدري تختاري منها اللي تفضليه اكتر ، لو انتي من البنات اللي بتحبي التصاميم الانيقة هيناسبك جدا الاخضر الزمردي مع الدهبي الجليتر, او الابيض مع الدهبي الجليتر ، لو انتي رومانسية وبتحبي التصاميم الناعمة هيناسبك الروز الدهبي مع الموف ، اما لو عايزة روح الكريسماس واجواء الاحتفال اختاري تصميم شجرة الكريسماس هيكون المثالي ليكي.

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