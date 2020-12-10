احدث افكار لرسم الاظافر للسنة الجديدة

لو بتدوري على افكار لرسم الاظافر للسنة الجديدة تكون عصرية ومميزة ، النهاردة هنشارك معاكم مجموعة تصاميم للاظافر للسنة الجديدة والكريسماس ، تختاري منها اللي يناسبك وتفضليه اكتر.
افكار لرسم الاظافر:
1- الاخضر الزمردي وشجرة الكريسماس:
لو عايزة تصميم انيق فيه اجواء الكريسماس من غير ما يبقى التصميم طفولي ، فده اكيد التصميم المثالي.
2- التصميم الكاروه مع الغزال:
السنة الجديدة والاحتفال بالكريسماس مناسب ليها جدا الستايل ده من الرسومات.
3- ازرق مع فضي جليتر:
الازرق والفضي هو المزيج المفضل لشجرة الكريسماس ، ليه متجربيهوش كمان مع الضوافر؟ التصميم مميز جدا وملفت.
4- اسود ودهبي:
كمان الاسود والدهبي من الالوان المناسبة للسنة الجديدة واجواء الكريسماس.
5- احمر كاروه مع دهبي جليتر:
لو بتحبي درجات الالوان الدافية ، التصميم ده هيكون المفضل بالنسبة لك ، الاحمر والدهبي مع بعض بيعملوا مزيج مميز جدا ، ضيفي التصميم الكاروه وهتبقي ضوافرك جاهزة للسنة الجديدة.
6- ازرق مات مع تفاصيل باللون الدهبي:
الوان الاحجار الكريمة ليها رونق خاص بيها ، وده بيخليها مثالية للاحتفال بالسنة الجديدة ، ضيفي بعض التفاصيل باللون الدهبي وهيكمل اللوك المميز.
7- احمر مات مع احجار بتلمع:
الاحمر لون جريء تقدري تعتمدي عليه دايما في المناسبات الخاصة زي الاحتفال بالسنة الجديدة ، وضيفي له بعض الاحجار او الستراس اللامع لاطلالة انيقة.
8- ازرق جليتر:
الازرق الجليتر من انسب الالوان لاجواء الكريسماس والسنة الجديدة.
9- الاسود والدهبي:
الاسود والدهبي معانا تاني ولكن بتصميم مختلف.
10- مون جليتر:
لو بتفضلي المظهر الجريء ، فالتصميم ده هيناسبك جدا ، الضوافر باللون الاسود مع دهبي جليتر.
11- تصميم جالاكسي:
لما نقول احتفالات الكريسماس والسنة الجديدة ، معناه انك تقدري تلعبي باي حاجة بتلمع ، زي التصميم ده كده.
12- جليتر مع ستراس:
التصميم ده مزيج ما بين الجليتر والستراس ، كمان مناسب للاجواء الاحتفالية.
13- بينك وجليتر:
اللون البينك مع الجليتر ، وتصميم برسمة التلج.
14- الابيض والاحمر:
الابيض والاحمر كمان من اشهر الوان الكريسماس والسنة الجديدة ، مع اضافة فضي جليتر.
15- رجل التلج وشجرة الكريسماس:
لو حابه تعملي تصميم Funny للكريسماس التصميم ده هيكون مناسب ليكي جدا.
16- ابيض مع دهبي جليتر:
مزيج انيق جدا مناسب للكريسماس والسنة الجديدة.
17- اظافر بالوان محايدة مع جليتر:
التصميم ده اعتمد على الالوان المحايدة او الطبيعية للاظافر كلها مع رسمة التلج بالجليتر.
18- احمر مات مع الابيض:
التصميم هنا مزيج ما بين الاحمر المات مع الابيض.
19- روز دهبي وموف:
من الالوان المميزة والمختلفة ومزيج انيق جدا وملفت للسنة الجديدة.
20- الاخضر الزمردي مع دهبي جليتر:
زي ما قولنا في البداية اللون الاخضر من انسب الالوان للكريسماس ، وضيفي له جليتر دهبي.
21- ابيض مع احمر جليتر:
تصميم بسيط من اللون الابيض مع الاحمر الجليتر.
22- اخضر كاروه مع دهبي جليتر:
زي ما احنا ملاحظين ان اللون الاخضر مع الدهبي مسيطر على معظم التصاميم.
23- تصميم شجرة الكريسماس:
تصميم شجرة الكريسماس من اشهر تصاميم الضوافر لاجواء احتفال السنة الجديدة.
التصاميم هتناسب كل الاذواق وتقدري تختاري منها اللي تفضليه اكتر ، لو انتي من البنات اللي بتحبي التصاميم الانيقة هيناسبك جدا الاخضر الزمردي مع الدهبي الجليتر, او الابيض مع الدهبي الجليتر ، لو انتي رومانسية وبتحبي التصاميم الناعمة هيناسبك الروز الدهبي مع الموف ، اما لو عايزة روح الكريسماس واجواء الاحتفال اختاري تصميم شجرة الكريسماس هيكون المثالي ليكي.
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