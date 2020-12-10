طريقة شوربة عدس اصفر و الأحمر طعم رائع لشتاء دافئ

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر تعد واحدة من أهم وصفات الطبخ البسيطة والتي تتناسب السيدات التي تعمل وتستعجل عمل الغداء ويفضلون الوجبات السريعة ويعتبر العدس من الوجبات السريعة الصحية فهو يحقق معادلة سلامة الجسم وصحته، ومهمة أيضا شوربة العدس في فصل الشتاء فهي تبعث الإحساس بالشبع، ويدخل بها الكثير من المكونات المختلفة سواء بحبوب العدس أو الخضروات فتكون غنية بالفيتامينات والبروتين اللازم لمناعة الجسم ومحاربة الفيروسات، لذلك فهي وجبة مغذية للكبار والصغار، وسنتعلم معك سيدتي على عدة طرق لعمل شوربة العدس الأصفر بالشعيرية والشوفان. مكونات عمل شوربة عدس لشتاء دافئ عدد 2 كوب عدس أصفر أو أحمر. عدد 5 ملاعق كبيرة زيت نباتي. بصلة كبيرة مفرومة ناعمة. عدد جزرة مقشرة و مقطعة لقطع صغيرة. عرق كرفس مع ورق الكرفس ويقطع لقطع صغيرة. عدد 2 فص ثوم. لتر من كوب شوربة دجاج. ملعقة صغيرة كمون ناعم. ملح وفلفل أسود ملعقة صغيرة. ثمرة بصل صغيرة مقطعة لشرائح. ملعقة كبيرة ليمون معصور. خطوات وطريقة تحضير شوربة العدس الأصفر بالمرقة اغسلي العدس الأصفر جيدا بالماء، وعلى النار ضعي وعاء به عدد 3 ملاعق من زيت وحمري بها البصل المفروم وحمريها حتى يكون البصل باللون الذهبي.

ثم ضيفي الكرفس والجزر والثوم على البصل وقلبيهم لمدة 10 دقائق حتى ينضج، ثم ضيفي الشوربة والمرقة مع العدس ويترك الوعاء حتى الغليان.

ثم خففي النار واتركيه الوعاء لمدة ساعتين حتى يكون العدس طري وناضج ويجب أن تكون النار هادئة.

ثم يضاف الفلفل والملح والكمون وقلبي المكونات وتركها على نار لمدة ربع ساعة حتى يمتزج بالتتبيلة، في مقلاة غير قابلة للالتصاق يسخن الزيت وحمري شرائح البصل حتى يكون لونه بني.

ارفعي الوعاء من على النار وقومي بتصفية البصل على ورق مناديل حتى يجف، وصبي شوربة العدس في طبق تقديم، ويصب عليها عصير الليمون ويزين الطبق بالبصل الأحمر المحمر.

يمكن عمل فتة شوربة العدس الأصفر بوضع القليل من الخبز وتناولها، أو شربها في كوب كمقبلات غنية بالمواد الصحية. مكونات عمل شوربة عدس لشتاء دافئخطوات وطريقة تحضير شوربة العدس الأصفر بالمرقة

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