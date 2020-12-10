كيفية عمل تتبيله الفراخ المشوية في الفرن بطريقة شهية وسهلة ويكون الشوى على شبكة الفرن بدون استخدام الفويل الحافظ للطعام، وتعد الفراخ المشوية من اهم المأكولات المشهورة في جميع المطابخ المحلية والعالمية لتنوع طريقتها في الشوى بالفحم أو في صنية أو في الفرن، ويحبها الجميع من الكبار وحتى الصغار كما أنها تعد الاختيار الأفضل في أكلات الدايت لأنها لا تحتوى على نسبة كبيرة من الدهون ويكون اختيار افضل ،وتختلف طرق التتبيل للشوى والبهارات والمكونات وتبدع كل سيدة في التتبيلة المناسبة للمقادير المتوفرة لديها وعلى حسب طريقة الشوى المفضلة لديها.

فرخة وسط دون خلى العظم. بصلتين متوسطتين. 4 فصوص ثوم. علبة زبادي. معلقة مايونيز كبيرة. طماطم. معلقة صلصة. 2 مكعب شوربة. ملح وفلفل. زعتر وريحان وجوزة الطيب. بابريكا كزبرة وبهارات فراخ. ثوم بودرة وبصل بودرة. ورق لورا مطحون. ربع كوب زيت.

تنظيف الفراخ جيدا وغسلها بالملح . نضع بالخلاط البصل والثوم والطماطم والصلصة والمايونيز والوابل وكوب ما. يتم خطهم بالخلاط حتى يتجانس الخليط. نضع الخليط في طبق غويط تتبل الفراخ بالخليط جيدا من الداخل والخارج. نضع الفرخة بالثلاجة ليلة كاملة أو 3 ساعات على الأقل. نقوم بتسخين الفرن وتنظيف شبكة افرن جيدا. نخرج الفرخة من الثلاجة ونقلبها. نضع الفرخة على الشبكة دون تشغيل الشواية. نقلبها بعد نصف ساعة على الوجه الأخر أو عن تغير لون للذهبي. نكرر الخطوة كذا مرة حتى تمام النضج. نضعها في صنية مغلفة بورق الفويل مدة ربع ساعة. نضعها في طبق التقديم. نقدمها مع سلطة الطحينية وسلطة الخضروات والعيش.

مقادير تتبيله الفراخ المشويةطريقة تحضير تتبيله الفراخ المشوية

وبذلك نكون قد وضحنا طريقة التتبيلة الخاصة بالفراخ المشوية بالفرن التي تختلف على حسب المكونات وطريقة الشوى المتاحة والممكنة ولكن في الأخر الفراخ المشوية طبق لذيذ وطريقته سهلة واختيار دائم في المطبخ الشرقي أو الغربي مع تنوع في تفاصيله أو زيادة أشياء بجانبة كالبطاطس المحمرة أو المهروسة أو السلطات والمقبلات أو الأزر البسمتى أو المكرونة وغير من الإضافات التي تميز طبق الفراخ المشوية على حسب كل سيدة وطريقتها في الطهي