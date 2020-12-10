مكون واحد في الشامبو رهيب لمنع التساقط وزيادة نعومة وكثافة شعرك بغزارة

انتشرت في الآونة الأخيرة طرق ووصفات مختلفة للتخلص من الكثير من مشاكل الشعر وعلاجها، ومن بين تلك الطرق هو إضافة أحد المكونات الطبيعية إلى الشامبو حيث تبين أن بعد فترة من تفاعل تلك المكونات مع الشامبو يحقق نتيجة رائعة للشعر، فيمكنه القضاء على العديد من المشاكل مثل مشكلة تساقط الشعر، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يساهم في إعادة نمو الشعر في الأجزاء التي فقدت الشعر بالكامل وأصبحت صلعاء فيحفز نمو الشعر بها مجددا، ومن بين تلك المكونات والتي ستكون محور الحديث اليوم هو القرنفل، وسنذكر أولا أبرز الفوائد التي يمكن أن يتم تحصيلها جراء استخدام القرنفل على الشعر والتي ستذهلك فعلا.

فوائد استخدام القرنفل على الشعر

القرنفل بشكل عام له استخدامات عديدة لا تعد ولا تحصى، ولنذكر منها أنه مسكن فعال للغاية وشهير لمن يعانون من آلام الأسنان واللثة كما أنه يمكن استخدامه كمضمضة للتخلص من روائح الفم الكريهة، ويحتوي القرنفل على فيتامينات ومعادن صحية هامة مثل كلا من فيتامين A-C-K وأيضا الكالسيوم والماغنيسيوم والصوديوم وغيرها، وتلك الفيتامينات والمعادن لها فوائد في تقوية مناعة الجسم ووقايته من إلتهابات عديدة مثل إلتهابات المفاصل، كما أنه يمكن استخدام زيت القرنفل في تلك الأغراض العلاجية مثل تدليك أجزاء الجسم المصابة وعضلات الجسم كما أنه توجد دراسات تشير إلى فعاليته في وقاية ومكافحة سرطان الجهاز الهضمي.

أما عن فوائده للشعر، فهو بفضل احتواءه على تلك المعادن والفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة فإنه يحسن من نمو الشعر وذلك من خلال الوصفة التي ستم توضيحها بعد قليل أو بواسطة استخدام زيت القرنفل حيث يمكن خلطه مع أحد أنواع الزيوت الأخرى مثل زيت اللوز أو زيت السمسم أو جوز الهند فهو يعالج تلف الشعر ويزيد من لمعانه، كما أنه يحمي الشعر من التساقط ويخلص فروة الرأس من القشرة لأنه يعتبر مضاد للفطريات والبكتيريا التي تظهر بالشعر، كما أنه يعمل على تنعيم وترطيب الشعر وحمايته من الشيب المبكر.

يفضل دائما استخدام الشامبو الطبي على الشعر بشكل عام خاصة عند استخدامه لأغراض علاجية، ولكن إن لم يتوفر يمكن استخدام الشامبو العادي أو شامبو جونسون للأطفال، فيتم إضافة حوالي ثلاثة ملاعق كبيرة وممتلئة من القرنفل في حالة تم استخدام عبوة الشامبو بالكامل، أو يمكن التحكم في الكمية بحسب كمية الشامبو المتاحة لديكم، كما أنه يمكن إضافة حوالي ملعقتين من زيت القرنفل أو زيت جوز الهند إلى الشامبو في حالة توافره لديكم، بعد ذلك تترك زجاجة الشامبو بدون استخدام لمدة أسبوع إلى 10 أيام ويفضل أن يكون في مكان مظلم على أن يتم رجها يوم بعد يوم، ثم يتم استخدام الشامبو بعد ذلك كاستخدام طبيعي حين الحاجة له، وتبدأ فعالية النتائج في الظهور وتحسن صحة الشعر من الاستخدام الخامس أو السادس، ولذلك يجب المداومة على استخدام الوصفة لأطول فترة ممكنة لضمان الوصول إلى أفضل النتائج والحفاظ على التقدم التي أحرزته تلك الوصفة.