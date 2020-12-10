طرق سهلة لزيادة الطول لجميع الأعمار

يسعى الجميع للحصول على جسم رشيق وجميل و طوله مناسب لهم لذلك تجد معظم الناس يمارسون الرياضة و يتبعون حميات غذائية للتخلص من الوزن الزائد و يقومون ببعض تمارين الإطالة لذلك نسعى بكل جهدنا لكى نقدم لكم كل ما يفيدكم من وصفات تساعدكم على الحصول على جسم طويل و رشيق مثل عارضات الأزياء .

أطعمة تساعد على نمو الجسم و زيادة طوله

لكى تزيد من طول جسمك يجب عليك الإكثار من الأطعمة التي تحتوى على الكالسيوم و فيتامين أ و فيتامين ك و الإكثار أيضا من تناول البيض فأكل بيضتين يوميا يساعد على تحفيز العظام و تقويتها مما يؤدى إلى زيادة طولها و إذا لم يكن البيض متوفرا بكثرة في البيت فيمكنك تناول السبانخ أو أي نوع من الخضروات .

تمارين لزيادة الطول

من الواجب عليك أن تمارس أي نوع من التمارين حتى إذا كنت لا تعانى من زيادة الوزن أو من أي مرض فالرياضة عامة تفيد الجسم ولا تضره، و تمرين العكلة يعد من أشهر التمارين التي تساعد على زيادة الطول لكنه ليس من التمارين السهلة خاصة إذا كنت تمارسها للمرة الأولي .

مشروبات لزيادة الطول 1/مشروب اللبن و العسل السود أو الأبيض

اللبن مشهور بكونه أكثر العناصر التي تحتوى على الكالسيوم فكل ما عليك هو إحضار مقدار كوب إلا ربع من اللبن (يفضل لبن الماعز) و إضافة قليل من العسل حسب الرغبة و شربه 3 مرات يوميا للحصول على أفضل النتائج .

2/مشروب البرتقال و الجزر

يتم عصر مقدار 4 حبات من البرتقال ثم سلق 2 حبة من الجزر و نضعهم في الخلاط وضربهم جيدا حتى نحصل على قوام متماسك ، يشرب هذا المشروب مرتين يوميا .

3/مشروب الافوكادو مع اللبن و العسل

يتم تقطيع حبة أو اثنتين من الافوكادو ووضعهم في الخلاط مع إضافة نصف كوب من الحليب و وضع العسل معهم على حسب الرغبة ،يتم شرب هذا المشروب مرتين يوميا .