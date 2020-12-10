طرق سهلة لزيادة الطول لجميع الأعمار

يسعى الجميع للحصول على جسم رشيق وجميل و طوله مناسب لهم لذلك تجد معظم الناس يمارسون الرياضة و يتبعون حميات غذائية للتخلص من الوزن الزائد و يقومون ببعض تمارين الإطالة لذلك نسعى بكل جهدنا لكى نقدم لكم كل ما يفيدكم من وصفات تساعدكم على الحصول على جسم طويل و رشيق مثل عارضات الأزياء .أطعمة تساعد على نمو الجسم و زيادة طوله
لكى تزيد من طول جسمك يجب عليك الإكثار من الأطعمة التي تحتوى على الكالسيوم و فيتامين أ و فيتامين ك و الإكثار أيضا من تناول البيض فأكل بيضتين يوميا يساعد على تحفيز العظام و تقويتها مما يؤدى إلى زيادة طولها و إذا لم يكن البيض متوفرا بكثرة في البيت فيمكنك تناول السبانخ أو أي نوع من الخضروات .تمارين لزيادة الطول
من الواجب عليك أن تمارس أي نوع من التمارين حتى إذا كنت لا تعانى من زيادة الوزن أو من أي مرض فالرياضة عامة تفيد الجسم ولا تضره، و تمرين العكلة يعد من أشهر التمارين التي تساعد على زيادة الطول لكنه ليس من التمارين السهلة خاصة إذا كنت تمارسها للمرة الأولي .مشروبات لزيادة الطول 1/مشروب اللبن و العسل السود أو الأبيض
اللبن مشهور بكونه أكثر العناصر التي تحتوى على الكالسيوم فكل ما عليك هو إحضار مقدار كوب إلا ربع من اللبن (يفضل لبن الماعز) و إضافة قليل من العسل حسب الرغبة و شربه 3 مرات يوميا للحصول على أفضل النتائج .2/مشروب البرتقال و الجزر
يتم عصر مقدار 4 حبات من البرتقال ثم سلق 2 حبة من الجزر و نضعهم في الخلاط وضربهم جيدا حتى نحصل على قوام متماسك ، يشرب هذا المشروب مرتين يوميا .3/مشروب الافوكادو مع اللبن و العسل
يتم تقطيع حبة أو اثنتين من الافوكادو ووضعهم في الخلاط مع إضافة نصف كوب من الحليب و وضع العسل معهم على حسب الرغبة ،يتم شرب هذا المشروب مرتين يوميا .
- إذا كنت تمارس التمارين فيفضل تناول مشروب من المشروبات السابقة بعد انتهائك من التمرين
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