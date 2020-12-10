كفتة الحاتي بكل تكاتها احلي طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية على الفحم زي الجاهز

كفتة الحاتي من أنواع الكفتة المشهوره جدا مثلها مثل كفتة داود باشا وغيرها من أنواع الكفتة التي يتم بها استخدام اللحمه، والتنويع به تغير من طعم اللحمه المعتادة، وتعتمد كفتة الحاتي عند تحضيرها على اللحم المفروم مع إضافة بعض التوابل والتكهنات التي تقوم بتعزيز الطعم وتجعله ذو طعم مميز، كفتة الحاتي تختلف كثيرا عن الكفته التقليدية، لأنه يتم إضافة عليه كمية كبيرة من الدهون لكي تذوب وتتساقط على الفحم فاجعله يتبخر أكثر ويخرج علي الكفته ويزيد طعم الفحم بها لكي يحسن من طعم الكفته المشوية. مكونات عمل كفتة الحاتي مكونات عمل كفتة الحاتي المكونات كيلو جرام من اللحم البلدي المفروم ناعما.

مئة جرام من الدهن.

اثنين حبة كبير الحجم من البصل البلدي.

إثنين حبة متوسطة الحجم من الطماطم.

حبة واحدة من الفلفل الأخضر.

نصف ملعقة كبيرة الحجم من الملح.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة الحجم من توابل المشويات.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكاري.

رشة صغيرة من القرفة.

رشة صغيرة من الجنزبيل. طريقة تحضير كفتة الحاتي في وعاء كبير الحجم نقوم بوضع اللحمة وعليها الدهن المفرومين وتقبلهم مع بعضهم جيدا، و نضيف اليهم الملح والفلفل الأسود المطحون.

في طبق خارجي نقوم ببشر حبتين البصل وعليهم نبشر حبتين الطماطم وحبة الفلفل الأخضر، ونضع الخضروات في مصفاه صغيره الحجم وضيق، ونستخرج من المكونات جميع المياه الموجودة به.

نعصر المكونات جيدا حتى لا يتبقى بها ماء، ونضيفها على اللحم، ونضع عليه المكونات باقي البهارات وهي البابريكا وتوابل المشويات والكركم والقرفة والزنجبيل.

نقلب المكونات جيدا بطريقة العجن حتى تندمج البهارات والتوابل مع اللحم، وعند الأنتهاء منها نقوم بوضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعه حتي تتماسك.

نقوم بتصنيع الكفته باستخدام أخشاب الكباب، حتى تكون فراغات في الكفته وتجعل التسوية أسهل.

نقوم بإشعال الفحم ونتركه حتى يصبح جاهز نضع الكفتة عليها ونتركها حتى يتغير لونها ونقوم بتقليبه على جميع الجهات حتى تصبح بلون واحد وتراعي أن لا تنحرق ويكون لونها بلون البني.

نرفع الكفته من على الفحم ونضعها على أي نوع من الخضراوات الورقية لكي تتشرب الدهون طريقة تحضير كفتة الحاتي

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