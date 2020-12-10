إزالة الشعر بالليزر مميزات تلك العمليات وأضرارها المحتملة على بشرتك

تعاني العيد من السيدات من الشعر الزائد في الجسم وترغب في حلول جزرية بعيداً عن الحلول التقليدية لذلك يلجأن إلى عمليات إزالة الشعر بالليزر والتي تقضي على بصيلات الشعر وتمنع نموها مرة أخرى ،ولكن عليك أولاً سيدتي معرفة معلومات كافية حول تلك العمليات وفوائدها وأضرارها المحتملة لتختاري المناسب لك فتبعينا للإجابة على كل تلك الأسئلة.

إزالة الشعر بالليزر عمليات الليزر ومميزاتها:

تعد تقنيات الليزر من أفضل الطرق للتخلص من الشعر بشكل نهائي ويتم عن طريق تصليت حزمة من الأشعة بطول موجي وشدة معينة على بصيلات الشعر لتقتل الشعرة من الجذور وتضضعف منبتها مما يحد من عملية ظهورها، تتم هذه العمليات على عدة جلسات تختلف عدده باختلاف كثافة الشعر وطبيعته.

مميزات الليزر:

تبطئ العملية نمو الشعر بشكل كبير فقد يستغرق الشعر عام كامل لينمو من جديد.

تعالج مشكلة نمو الشعر تحت الجلد أو مشكلة جلد الوزة.

تناسب جميع أنواع الشعر خاصة الشعر الداكن وأصحاب البشرة الداكنة.

نتائج سريعة قد تلاحظيها في خلال ثلاث أسابيع من الجلسة الأولى.

أضرار إزالة الشعر بالليزر:

تعد هذه التقنية آمنة على الجميع في حالة القيام بها عند مختص عمليات تجميلية أو خبيرة تجميل مضمونة ولكن في حالة كانت بشرتك حساسة قد تعانين من بعض المشاكل مثل حدوث حروق في أماكن العلاج أو ندبات وقد تحدث تصبغات أو رد فعل تحسسي في الجلد مثل الاحمرار والحكة والطفح الجلدي.

من أكبر مشاكل تلك التقنية أنها باهظة الثمن فالجلسة الواحدة تحتاج إلى مبلغ كبير ويختلف باختلاف مساحة الشعر المراد علاجها كما تحتاجين إلى ما يعادل من ست لثمانية جلسات للحصول على النتيجة النهائية.

قد تبدوا هذه العملية مؤلمة لكثي من الناس بسبب حرارة أشعة الليزر التي تحرق الجلد لذلك عليك وضع مخدر موضعي على المكان قبل إجراء العملية مع الحرص عل وضع المرطبات ومرهم مضاد حيوي بعد عملية الإزالة لتخفيف الأعراض الجانبية.

في فترة الجلسات تكون بشرتك حساسة للضضوء بشكل أكبر لذلك يمنع منعاً باتاً التعرض المباشر للشمس ولا يجب النزول نهاراً بدون وضع كريم واقي للشمس.