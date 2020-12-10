مقشر طبيعي للبشرة لازالة الجلد الميت وتفتيح وتبييض الوجه في 10 دقائق

تراكم الأتربة والجلد الميت على الجسم فد يسد مسام المزدوجة ويجعله لا يتنفس مما قد يسبب إحتباس الغرق بداخله والذي قد يؤدي إلي الكثير من المشاكل ومن أهمها هي تراكم الدهون تحت الجلد والتي قد تسبب بقع سوداء، فأهمل تقشير الوجه قد يؤذي البشرة كثيرا، فيجب على كل فتاه وسيده المواضيع على عمل ماسكات تقشير الوجه والبشرة وذلك لكي تظل بشرطها شابه وبها حيوية، ويعرف التقشير بأنه عملية يتم فيها إزالة الجلد الميت والأوساخ من على الوجه، كما أن عدم تقشير الوجه قد يسبب جفاف الوجه وتدميره. وصفة النعناع لتقشير الوجه وصفة النعناع لتقشير الوجه المكونات بضع أعواد من النعناع الأخضر الفريش.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر. طريقة التحضير نأتي بأعواد النعناع ونأخذ منها الأوراق فقط، ونضعها في الخلاط الكهربائي، ونضع عليها ملعقتين من الماء الفاتر.

نضع عليه النعناع نصف ملعقة من السكر ويشغل الخلاط حتى يصبح النعناع عصير.

نأتي بمصفاة ناعمة ونقوم بوضع النعناع بها وتصفية حتى نحصل على العصير فقط، ونضعه في وعاء نظيف.

باستخدام فرشة وضع الماسك، نقوم بتحليلها في العصير ونضعها على الوجه ماعدا منطقة العين ونتركها عليه حتي يجف، ونقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر.

للبشرة الجافة يتم عمل الوصفة من مرة إلي مرتين يوميا.

والبشرة العادية يفضل عمل وصفة النعناع ثلاث مرات في الأسبوع فقط. وصفة الموز لتقشير الوجه وصفة الموز لتقشير الوجه المكونات نصف ثمرة من الموز الذي يوجد على قشرته نقاط سمراء.

اثنين ملعقة كبيرة الحجم من الزبادي. طريقة التحضير في وعاء متوسط الحجم نقوم بوضع الموز الزي به نقط سمراء فهذه النقاط تعني أن الموز أصبح به نسبة عالية جدا من مضادات الأكسدة.

تعري الموزة بشوكة حتى تصبح ناعمة وليش مطبها اي تكتلات.

نضع علي الموز علي زبدية ونخلطهم مع بعضهم حتى يندمجوا معا تماما.

نضع الوصفة على الوجه و ندلكه جيدا بأطراف الأصابع حتى يتوزع الخليط علي الوجه تماما.

نترك الوصفه ربع ساعة علي الوجه ونقوم بغسلها بالماء الدافئ حتى نتخلص من بقايا الموز، وتكرر الوصفة مرتين في الأسبوع.

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