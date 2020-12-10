وصفة البان كيك الياباني اللذيذ بطريقة سهلة وسريعة من مطبخك

تعد وصفة البان كيك الياباني من أهر وصفات الطهي على الإطلاق حيث يتم تحضير البان كيك بطريقة لذيذة للغاية ونكهات مختلفة تعشقينها وسيدمنها أولادك، يمكنك تحضير تلك الوصفة وتقديمها مع كوب من الحليب على الفطور أو يمكنك تقديمها لضيوفك مع كوب من العصر وصوص الشوكولاة الذائية في الأعلى وقطع الفواكه الفريش فتابعينا لتعرفي الطريقة بالتفصيل.

وصفة البان كيك الياباني المقادير الازمة لتحضير البان كيك:

كل ما تحتاجينه هو:

كوب ونصف من الدقيق الأبيض المناسب للمخبوزات.

ربع كوب من السكر الأبيض الناعم.

كوب من اللبن السائل.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة ويمكنك استخدام الفانيليا البودر.

بيضتان كبيرتان في الحجم.

ربع ملعقة صغيرة من البيكينج بودر

ربع ملعقة صغيرة من البيكينج صودا أو صودا الخبز.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

ضعي البيض في إناء مناسب الحجم وأضيفي إليه السكر. اخفقي المكونات معاً باستخدام المضرب الكهربائي حتى يختفي السكر تماماً. أضيفي اللبن واخفقي جيداً ثم أضيفي الفانيليا وقلبي. في وعاء منفصل قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة به والتي قد تفسد الخليط. أضيفي البيكينج بودر وصودا الخبز والملح إلى الدقيق وقلبي. قومي بإضافة خليط المكونات الجافة إلى خليط السوائل بشكل تدريجي مع الاستمرار في عملية الخفق بالمضرب حتى تتكون لديك عجينة سائلة. تأكدي من أن العجينة لديك خالية من أي تكتلات وبعدها غطيها واتركيها ترتاح لمدة نصف ساعة. أحضري طاسة لا تلتصق مثل التيفال أو الجرانيت وضعيها على نار متوسطة. غلفي الطاسة من الداخل بمسحة من الزيت أو السمنة ثم اتركيها تسخن على النار. استخدمي المغرفة لوضع كمية مناسبة من العجين في الطاسة الساخنة وافرديها قليلاً. اتركي العجينة حتى تتماسك وتنفصل عن الطاسة ويسهل تحريكها. قلبي البان كيك الياباني على الجهة الأخرى لتتحمر من الجهتين فهذا هام في وصفة البان كيك الياباني. ارفعيها من على النار ثم زييها بالقطر أو صوص الشوكولاتة وقطع الفاكهه ثم قدميها دافئة.

خطوات تحضير وصفة البان كيك الياباني: