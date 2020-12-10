افضل 5 مشروبات صحية لمرضى ارتجاع المريء، دوت الخليج المشروبات التي تحتوي على عناصر غذائية تقلل من مضاعفات وأعراض ارتجاع المريء أو تساهم في القضاء على مسبباته والشفاء منه، وهي..

افضل 5 مشروبات صحية لمرضى ارتجاع المريء:

ذكر موقع مجلة "صحتك" مجموعة من الأعشاب التي يمكن إعداد مشروبات دافئة منها وشربها لعلاج ارتجاع المريء، وهي:

الزنجبيل: يساهم في تحسن امتصاص الأحماض الموجودة في المعدة، كما يساعد في إفراغ المعدة، وبالتالي يساهم الزنجبيل في التخلص تهيج المعدة والشعور بالغثيان وهو عرض من أعراض ارتجاع المريء.

البابونج: يعد من أفضل أنواع الأعشاب التي تعالج مشاكل واضطرابات الجهاز الهضمي، وهو يحتوي على مضادات التهاب، لذلك فإن شرب البابونج يعالج ارتجاع المعدة ويهدئها.

الشمر: يعد الشمر من أنواع الأعشاب التي تفيد الجهاز الهضمي في حال شربه باستمرار، فهو يعالج الحرقة التي يسبب ارتجاع المريء من خلال التقليل من إفرازات المعدة، كما يساهم في علاج الإنتفاخ و الغازات.

العرقسوس: غني بالمضادات المتنوعة المهمة لصحة الجهاز الهضمي وهو مشروب بارد يهدى أعراض ارتجاع المريء ويهدئ المعدة.

الخزامى: أو مايسمى باللافندر يساهم في التخفيف من أعراض ارتجاع المريء ويقلل من تقلصات المعدة، ويمكن إضافة بعض قطرات منه إلى أي من أنواع الشاي، ويمكن شربه كمشروب شاي دافئ.

أعراض ارتجاع المريء:

ذكر موقع "ويب طب" مجموعة من الأعراض التي ترفق أو تسبق الارتجاع المريئي وهي:

شعور بالحرقة في منتصف الصدر أو خلف عظمة الصدر.

الصعوبة في البلع.

ارتجاع الطعام أو السائل الحمضي.

الإحساس بوجود ورم في الحلق.

السعال المزمن.

التهاب الحنجرة.

الربو.

اضطراب في النوم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.