تحذير بعض المرضى من اخذ لقاح كورونا

انطلقت منذ يومين، عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في بريطانيا باستخدام لقاح "فايزر" و"بيونتك" الذي أعطت النتائج التجريبيبة عليه نسبة اكثر من 90% نجاح.

وبدأت السلطات الصحية في البلاد بتطعيم السكان بلقاح مضاد لجائحة كوفيد-19، بدءا بالاشخاص الذين يعانون من امراض مزمنة وكبار السن. لتظهر في اليوم الثاني للتلقيح، بعض الآثار الجانبية البسيطة على من تم تطعيمهم على شكل ردود فعل تحسسية.

فيما انتابت الكثيرون حالة من القلق من انتشار أخبار عن وفاة 6 أشخاص، خلال التجارب التي أجريت على لقاح "فايزر" و"بيونتك" المضاد لفيروس كورونا المستجد. لكن إدارة الغذاء والدواء الأميركية طمأنت ملايين الناس ممن ينوون الحصول على التطعيم، مؤكدة ان الوفيات الستة لا علاقة لها باللقاح.

تحذير مرضى ردود الفعل التحسسية من لقاح كورونا

فيما يخص الآثار الجانبية التي سُجلت عند بعض الافراد ممن حصلوا على لقاح كورونا في بريطانيا، فقد أوصت وكالة تنظيم الادوية ومنتجات الرعاية الصحية كافة الافراد الذين يعانون من تاريح مرضي واضح من ردود الفعل التحسسية، بعدم تلقي لقاح فيروس كورونا الجديد لشركتي "فايزر" الامريكية و"بيونتك" الالمانية.

فيما تجري السلطات الصحية البريطانية تحقيقا بشأن اثنين من الآثار الجانبية السلبية التي حدثت في اليوم الأول من برنامج التطعيم الشامل في البلاد، كما ذكر موقع "سكاي نيوز عربية".

وبحسب ستيفن بويس، المدير الطبي لخدمة الصحة الوطنية في بريطانيا، فإن السلطات المحلية تعمل وبناء على توصية من وكالة تنظيم الادوية ومنتجات الرعاية الصحية وهي الجهة المنظمة للادوية في البلاد.

وأضاف بويس: "كما هو شائع في اللقاحات الجديدة، أوصت الوكالة الأشخاص الذين يعانون من تاريخ طويل من ردود الفعل التحسسية بعدم تلقي هذا اللقاح بصورة وقائية، بعد ظهور أعراض على اثنين من المرضى، لكن كليهما في طريقه إلى التعافي".

وكانت جون راين، الرئيسة التنفيذية للوكالة المستقلة، أعلنت البارحة عن ظهور أول آثار جانبية للقاح الواعد الذي ينتظره الملايين حول العالم لحمايتهم من مرض كوفيد-19. مضيفة ان رد الفعل التحسسي الذي لوحظ عند اثنين من المشاركين في حملة التطعيم، ليست من سمات اللقاح الذي خضع لتجارب سريرية مكثفة قبل أخذ الموافقة على تصنيعه وتسويقه.

لكنها اضافت انه من الضروري القيام بمثل هذه التوصية على الفور، في حال أرادت السلطات الصحية البدء بتشديد توصياتها بعد ردود الفعل التحسسية المسجلة.

تجدر الاشارة الى ان لقاح "فايزر" و "بيونتك" سجل فعالية بنسبة تزيد على 90% عقب التجارب السريرية، ومعلوم ان الجسم يبدأ في تكوين الاجسام المناعية ضد فيروس كوفيد-19 بعد عدة ايام من الحصول على الجرعة الاولى للقاح.