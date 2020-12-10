ما دوت الخليج اسباب حرقة القدمين واليدين وما فوائد البابونج للتخلص من الألم، موضوع هام وحيوي كون الكثيرين يعانون من الشعور بحرقة مزعجة في القدمين واليدين خصوصاً اثناء النوم او بعد انتهاء النهار والاسترخاء في المنزل.

وتتسبب حرقة القدمين واليدين بالالم فضلاً عن الارق وعدم القدرة على مواصلة النوم. ويلاحظ اختفاء هذه الحرقة نهاراً لتعود من جديد في الليل.

فما دوت الخليج اسباب حرقة القدمين واليدين؟ وما الفوائد التي يقدمها البابونج للتخلص من الالم المرافق لهذ الحرقة؟

ما دوت الخليج اسباب حرقة القدمين واليدين

لا بد من الاشارة الى ان حرقة القدمين واليدين ليست مسألة خطيرة ولا تدعو للقلق، ويمكن علاجها من خلال علاج مسبباتها.

ومن اسباب حرقة القدمين واليدين:

زيادة الوزن والسمنة، وزيادة الحمل والثقل ما ينتج عنه حرارة في القدمين من الاسفل.

ارتداء الاحذية لوقت طويل.

ارتداء الجوارب اثناء النوم خاصة تلك المصنوعة من الياف اصطناعية.

التعب والارهاق خلال النهار.

المشي لوقت طويل.

ممارسة الرياضة بشكل مستمر.

التدخين بشكل مفرط وتناول الكحول.

تناول اطعمة غير صحية تسبب سوء التغذية وفقدان الجسم للفيتامينات ما يزيد من حرقة القدمين واليدين.

كما ان حرقة القدمين تحدث نتيجة الاصابة بالامراض التالية:

مرض السكري خصوصاً بعد تناول الانسولين.

مرض اعتلال الاعصاب.

مرض اعتلال الكلى.

قصور عمل الغدة الدرقية.

فطريات القدم.

ضغط الدم المرتفع.

الدوالي.

ما فوائد البابونج للتخلص من الالم عادة ما يتم علاج حرقة القدمين واليدين بحل المشاكل الصحية والحياتية المرتبطة بها، كما ان بعض العلاجات الطبيعية والمنزلية يمكن أن تساعد في تخفيف حدة هذه المشكلة او التخلص منها، مثل الخل الابيض والنشا وتدليك القدمين. وللاعشاب دور مهم في علاج حرقة القدمين واليدين، ومنها البابونج الذي يساعد في التخلص من الالم المصاحب لهذه الحرقة. ويمكن تناول كوب من البابونج المغلي يومياً قبل النوم، كما بالامكان استخدام كمادات البابونج على القدمين واليدين لتخفيف تهيج الاعصاب. ومن الاعشاب الاخرى التي يمكن استخدامها لعلاج حرقة القدمين واليدين، الزنجبيل والكاكاو. نصائح تجنبك حرقة القدمين واليدين معلوم ان الوقاية دوت الخليج الاساس في عدم التعرض لأي مشكلة صحية، ومنها حرقة القدمين واليدين. وباتباع النصائح التالية، تتجنبين الاصابة بهذه الحرقة المزعجة: