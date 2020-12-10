ازالة الشعر نهائيا بالكوكاكولا بدون الم وعدم ظهور الشعر مرة ثانية

ازالة الشعر نهائيا بالكوكاكولا بدون وجع نهائيا وعدم ظهور الشعر مرة ثانية ، حتي مع اختلاف نوع البشرة ومع اختلاف بوصيلات الشعر والجلد الوزة ، فهي معلومة مجربة ومضمونة تم اختبارها علي جميع أنواع البشرة وأثبتت فاعلية ونجاح غير مسبوق وخاصة بدون استعمال السكر بمكونين فقط ، ونقدم لك سيدتي من خلال بعض السطور القادمة طريقة ازالة الشعر نهائيا بالكوكاكولا.

ازالة الشعر نهائيا بالكوكاكولا مكونات الطريقة

2 كوب من الكوكاكولا او البيسبسي.

كوب ونصف من السكر .

ملعقة من الخل.

طريقة تحضير الوصفة

1- في وعاء يصلح للغليان ، ضعي مقدار الكوكاكولا في الوعاء ثم ضعي مقدار السكر مع ضرورة المزج الجيد بين المكونات حتي تمام الذوبان مع التأكد من عدم وجود أي فتات للسكر علي الحواف أو جوانب الوعاء والتقليب الجيد علي نار هادئة.

2- بعد التقليب المستمر علي نار هادئة يتم وضع ملعقتين من الخل الأبيض علي الكوكاكولا لمنع ظهور الشعر مرة أخري وتقليل ظهوره مع ضعف البصيلات مع التقليب المستمر حتي يصبح السائل لزج نوعا ما .

3- في حالة استعمال السويت بواسطة ماكينة ازالة الشعر الكهربائية يتم تخفيف السائل ليصبح لزج بطريقة سائلة ، أما في حالة استعماله بالطريقة التقليدية يتم عمل سويت متماسك بنسبة قليلة وفرده علي الجلد وعكس نمو الشعر.

واليكم فيديو يشرح طريقة العمل والخطوات والتفصيل

4- من اهم فوائد السويت الاسود هو تقليل الشعر الزائد وضعف البوصيلات الخاصة بالنمو مرة ثانية.

ويمكن تقليل الشعر الزائد بكل سهولة ومنع ظهورة مرة أخري عن طريق مسح الجلد بعصير الليمون وحك الجلد جيدا مرتين علي الأقل فمن المعروف أن مسح الجلد بعد عملية إزالة الشعر أوالسويت كما يقال عليها، وقتها ستلاحظين مع الوقت أن الشعر أصبح قليل بعكس السابق ومع. مرور. الوقت سيختفي تماما ، وذلك لأن عصير الليمون يعمل علي حرق بصيلة الشعر من جذورها طبيعيا بدون أي مجهود