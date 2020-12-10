نحت البطن والخصر بالتمارين والعادات الصحية السليمة لجسم مشوق

تحلم العديد من السيدات والفتيات بجسم ممشوق متناسق وبقوام يبرز أنوثتهن دون الثنيات والدهون الزائدة لذلك يبحثن عن طرق تمكنهن من نحت البطن والخصر بشكل صحيح وهناك من يلجأن إلى عمليات شفط الدهون باهظة الثمن والخطيرة، لست بحاجة لتلك العمليات فيمكنك الحصول على هذا الجسم المثالي عن طريق اتباع عادات صحية سليمة وممارسة التمارين الرياضية فتابعينا لتعرفي الحل.

نحت البطن والخصر ممارسة التمارين الرياضية:

لا يمكنك الحصول على عضلات مسطحة عن طريق ممارسة التمارين الرياضية الخاصة بالبطن والخصر فقط بل عليك اولاً التخلص من الدهون المحيطة بتلك المنطقة ولن يتم ذلك إلا عن طريق عمل تمارين للجسم بأكمله.

يمكنك القيام بمجموعة من التمارين بشرط أن تكون متقطعة ومكثفة فهذه من أفضل التقنيت التي تساعدك في خسارة الدهون الزائدة بشكل أسرع وشد الجسم والحصول على عضلات مكان تلك الدهون.

يعمل التمرين المتقطع والمكثف على حرق نسبة كبيرة من الدهون في الجسم حيث يستهلك أكبر كمية من الطاقة مما يحفز الخلايا لطلب المزيد من الأكسجين والطاقة والتي تكتسبها عن طريق حرق تلك الدهون الزائدة.

يمكنك القيام بدفعات قصيرة من التمارين المكثفة بأقصى جهد ثم أخد فترات راحة في اليوم التالي حتى تتمكن العضلات من التعافي والنمو بشكل أفضل.

نحت البطن والخصر بعادات صحية سليمة:

من الضروري اتباع نظام غذائي صحي للحصول على خصر منحوت فالتمارين وحدها لا تكفي، يمنع تماماً تناول الوجبات الجاهزة والأطعمة المقلية والمشروبات الغازية فهي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكريات والسعرات الحرارية التي تتحول إلى دهون بعد ذلك.

احرصي على استبدال النشويات في نظامك الغذائي بالبروتينات فهي تمد الجسم بالطاقة وتعمل على تغذية الجسم وبناء العضلات تسرع من عملية نحت البطن والخصر.

حاولي تقليل نسبة الصوديوم الموجودة في طعامك عن طريق تقليل نسبة الملح مع الحرص على شرب قدر كافي من الماء يومياً ما يعادل ثمانية أكواب في اليوم، ولا تنسي أن تأخذي قسط كافي من النوم كل يوم ليلاً فهذا يساعد على حرق الدهون وبناء العضلاء والراحة.