وصفة طبيعية لتطويل وتغذية الشعر ترطبه وتعالج أطرافه وتمنحه اللمعان

وصفة طبيعية لتطويل وتغذية الشعر وترطبه وتعالج أطرافه المتقصفة وتمنحه اللمعان، يحتاج الشعر إلي العناية والاهتمام دائماً حتي لا يتعرض لمشاكل الشعر من تساقط أو تقصف، حيث ترغب جميع النساء في أن تحصل علي شعر صحي وطويل لتتمتع بكل معالم الجمال والأنوثة، ولكن نتسبب في تلف وضعف الشعر من خلال عدة أمور نقوم بفعلها مثل كثرة غسل الشعر دون النظر إلي نوع شعرك وعدد مرات غسله، أو الإفراط في استخدام أدوات تجفيف الشعر مما يعرضه إلي التقصف والهيشان فيمنحك مظهر غير مستحب.

أفضل وصفة طبيعية لتطويل وتغذية الشعر وتجعله لن يتوقف عن النمو

لتطويل وتغذية الشعر هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد في تغذية الشعر وتوقف التساقط وتمنحك شعر أكثر صحة وقوة في أقصر وقت ممكن، حتي تكوني في أحسن إطلاله ومظهر جذاب دون الحاجة إلي استخدام المواد الكيميائية التي تضر الشعر وتتلفه مما يجعلك تنفقين الكثير من المال لاستعادة شعرك الطبيعي، ولهذا سوف أقدم لكي من خلال هذا المقال وصفة طبيعية لتطويل وتغذية الشعر وترطبه وتعالج أطرافة المتقصفة وتمنحه اللمعان.

وصفة جل الصبار والفازلين لتطويل وتغذية الشعر

يعد جل الصبار من أقوي الوصفات الطبيعية التي تعمل علي تطويل وتغذية الشعر وتزيد من نموه، وذلك لأنها تحتوي علي نسبة عالية من الحديد والكالسيوم والعديد من الفيتامينات مما تعالج الأطراف المتقصفة وجفاف الشعر مما يزيد من طول وكثافة الشعر، أما الفازلين فيعمل على تنعيم الشعر ويمنحه الترطيب واللمعان.

2 ملعقة كبيرة من جل الصبار.

2 ملعقة كبيرة من الفازلين.

قومي بوضع الفازلين في إناء صغير ثم يتم إذابته في حمام مائي ساخن، وبعد ذلك أضيفي إليه جل الصبار واخلطي المكونات حتي تحصلي علي مزيج أبيض.

نترك الفازلين حتي يعود لقوامه الأصلي المتماسك، ثم نقوم بوضع وصفة جل الصبار والفازلين علي الشعر من الجذور إلي الأطراف.

نضع الوصفة أيضاً علي فروة الرأس وكامل الشعر ثم يلف الشعر ويترك لمدة 30 دقيقة، يغسل الشعر بالشامبو والماء الفاتر ويتم تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.

الاستمرار علي وصفة جل الصبار والفازلين لتطويل وتغذية الشعر الضعيف ومنع تساقطه حتي تحصلي علي أفضل نتيجة.

مكونات وصفة تطويل وتغذية الشعرطريقة تحضير الوصفة وكيفية استخدامها علي الشعر