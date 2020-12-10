اصبغي شعرك فى البيت بطريقة سهله جدا وباقل التكاليف

يعتبر صبغ الشعر من أكثر الأشياء التي ترغب بها وتقبل عليها النساء، وهذا يجعلهم يترددون كثيراً على الكوافير أو صالونات التجميل لقنعتهم بأن لا يمكن أن تتم عملية صبغ الشعر سوى في هذه الأماكن، مع العلم أن من الممكن أن يتم صبغ الشعر في البيت ولكن ما تحتاجين له بعض الأدوات والخطوات وهذا ما سنقوم بتقديمه إليكِ الآن.

يمكنكِ سيدتي أن تخوضين تلك التجربة بنفسك وتقومين بصبغ شعرك في البيت بعد اختيارك للون المناسب لبشرتك واتباع الخطوات الآتية: