اصبغي شعرك فى البيت بطريقة سهله جدا وباقل التكاليف

يعتبر صبغ الشعر من أكثر الأشياء التي ترغب بها وتقبل عليها النساء، وهذا يجعلهم يترددون كثيراً على الكوافير أو صالونات التجميل لقنعتهم بأن لا يمكن أن تتم عملية صبغ الشعر سوى في هذه الأماكن، مع العلم أن من الممكن أن يتم صبغ الشعر في البيت ولكن ما تحتاجين له بعض الأدوات والخطوات وهذا ما سنقوم بتقديمه إليكِ الآن.طريقة صبغ الشعر في البيت بالخطوات
يمكنكِ سيدتي أن تخوضين تلك التجربة بنفسك وتقومين بصبغ شعرك في البيت بعد اختيارك للون المناسب لبشرتك واتباع الخطوات الآتية:
- في البداية لابد من أن يتم تجهيز الشعر عن طريق غسله قبل موعد الصبغة بأيام حتى يحتفظ بزيوته الطبيعية التي تنتجها فروة الرأس فهي تعمل على تثبيت لون الشعر، والحرص على عمل حمام كريم قبلها بأسبوع ليكون الشعر رطب وناعم.
- فقومي باختيار لون أفتح من لون شعرك الأصلي بدرجتين أو أغمق منه بدرجتين حتى يكون مناسب للون بشرتكِ، وابدئي بعد ذلك في تمشيط شعرك بواسطة مشط ذات أسنان واسعة، حتى تتفرق الخصل ولا تكون متشابكة وقسميه إلى 4 أجزاء.
- ثم ضعي عند منابت الشعر والأذن والرقبة طبقة رقية من الفازلين الطبي لحمايتها من الصبغة.
- وبعد إحضار جميع الأدوات التي تحتاجين لها لصبغ الشعر كالفوطة ووعاء للصبغ وفرشاة الصبغة وعبوة الصبغة، قومي بفرد الفوطة على الأكتاف حتى لا تتسخ الملابس.
- اتبعي جميع الارشادات الموجودة بعبوة الصبغة واخلطي عبوة الصبغة مع كريم التفتيح المرفق معها وابدئي في صبغ خصل الشعر كل واحدة على حدى واتركيها على الشعر على حسب المدة المحددة على العبوة.
- بعدها يتم غسل الشعر بالماء والشامبو والبلسم حتى يثبت اللون.
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