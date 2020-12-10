هذا هو سر الكوريات للحصول على شعر ناعم كالحرير ولانبات فراغات الشعر ومنع تساقطه

يعرف سيروم الشعر بأنه يحتوي على عدة فوائد عظيمة جداً للشعر، فهو يعمل على ترطيبه وتنعيمه بالإضافة إلى أنه يحميه من التكسر والتقصف والتلف والأضرار التي تلحق به نتيجة إلى استخدام أحد المنتجات الرديئة أو المجففات التي تكون على درجة حرارة مرتفعة فهي تؤدي لتقصف وتهالك خصلات الشعر وتجعله غير مغذي وجاف تماماً، ولكن اليوم أنت قادرة على التخلص من ذلك باستخدام سيروم طبيعي.

سيروم الشعر من أهم الأشياء التي يجب أن تقومين باستخدامها حتى تحصلين على شعر ناعم كالحرير ويتم استخدامه بالمكونات الأتية:

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة من زيت اللافندر.

2 ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

4 كبسولات فيتامين E.

عليكِ بإحضار زجاجة محكمة الغلق لكي يتم بها وضع الخليط بعد أن يصبح جاهز للاستخدام، فاحضري قدر صغير الحجم ضعي به جميع المكونات ومن ثم تسخينها وبعد أن تصبح دافئة يمكن تعبئتها في الزجاجة وقبل أن يتم استخدامها يجب أن ترج جيداً.

بعد ذلك عليكِ بغسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو ومن بعدها يتم استخدام كمية مناسبة من السيروم الطبيعي لتدليك فروة الرأس والشعر من الجذور إلى الأطراف، ومن ثم يتم تسريح الشعر وتجفيفه كما أنتِ معتادة وسوف تلاحظين أن شعرك أصبح أكثر نعومة وحيوية بعد استخدام السيروم لأول مرة، واحرصي على تكرار استخدامه حتى يستفيد الشعر منه جيداً.