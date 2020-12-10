تخسيس الكرش في اسبوع

لكي تحصلين على جسد رشيق تكونين فخوره بنفسك فيه و من خلال المجهود المبذول لكي تصلي اليه يجب اتباع جميع الوصفات والأطعمة و المشاريب التي نتناولها مع انظمه طعام مختلفة ومتنوعه حتي لا تتعرض لأي أمراض أو انتكاسات فإذا كنتي تريدين ارتداء ملابس تريدينها ولا تستطيعين نحن نقدم لكي الحل الامثل للتخلص من الكرش و البطن .

ونبدأ من تناول الطعام الذي يحتوي على سعرات حرارية قليله و كذلك الأطعمة التي تحتوي على ألياف غذائية و بروتينات بكميه موزونه و كذلك الاوميجا ٣ و الإبتعاد بقدر الإمكان عن تناول أي طعام من النشويات و الإبتعاد نهائيا عن السكريات والحلويات والمشروبات الغازية الضارة بالجسم و الوزن.

الليمون مهم جدا في حرق الدهون و ازاله السموم من الجسم و الكبد كما أنه يحتوي على فيتامين سي و مضادات الأكسدة.

القهوة والشاي يحتووا علي مضادات الأكسدة و نسبه الكافيين التي تساعد على تنشيط الجسم.

المياه مهمه جدا جدا جدا خلال نظام الرجيم لانه يساعد على تنظيف الجسم و الاحساس بالشبع و يساعد على تقليل كميه الطعام المتناولة و يكون قبل تناول الطعام و بعده كذلك.

الإبتعاد عن أي قدر من الاكتئاب ومشاهده التلفزيون خلال تناول الطعام لأنهم من المسببات لزيادة الوزن.

تناول الاسناكس و الدارك شوكليت خلال اليوم مهم للحصول على الوزن المثالي حيث زيادة الاحساس بالشبع

تناول الوجبات يكون في أوقات ثابته و غير متأخرة.

في الفطار يكون بيضه مسلوقه و جبنه قريش و طماطم

في الغذاء نصف فرخة مشوية و طبق سلطة و شاي اخضر

نتناول سناك فاكهه افوكادو

في العشاء كوب من الليمون والزبادي الخالي من الدسم.

تناول وشرب حبه البركه حيث أنها غنيه بمضادات الأكسدة وتساعد علي كبح الشهية وبتعمل على تحسين معدل الايض بالجسم و تقليل مستوى الكوليسترول في الدم.

نقوم بشرب حبه البركة قبل الافطار و العشاء بعد وضعها في مياه ساخنه و أضافه ملعقه عسل أبيض.

تناول الشوفان أمر مهم في تخسيس الكرش حيث أنه له القدرة على بطء امتصاص الجسم للسكر في الأمعاء مع عمليه تنظيمه في الدم ويعمل على تقوية المناعة بسبب احتوائه على الياف ويعمل على مساعدة الجسم في حل مشاكل الجهاز الهضمي و يعتبر معزز ل صحه القلب و الاوعيه الدمويه.