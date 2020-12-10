أطعمة مهمة لزيادة المناعة وتكافح الشيخوخة وتقاوم الإجهاد وتقي من الأمراض

يعاني العديد من الأشخاص ذو عمر كبير من عدداً من الأمراض وأهمها مرض الشيخوخة، فقد أشار بعض الأطباء إلى ضرورة تناول الوجبات ومن أهم هذه الوجبات وجبة الإفطار، حيث تعد وجبة الإفطار أهم وجبة في اليوم ومع ذلك فإن الأطعمة لا تحتوي جميعها على عناصر تغذية مفيدة، لذلك جرب هذه الاقتراحات المغذية المكافحة للشيخوخة والتي تعزز المناعة أيضاً بحسب موقع DAILY HEALTH POST الطبي، ومن خلال موقعنا نوضح لكل متابعينا أهم الأطعمة التي تقوى المناعة ضد أي أمراض.

أهم الأطعمة تعزز المناعة : 1- التوت :

تعد فاكهة التوت من أكثر الفواكه غنية بمضادات الأكسدة التي تقاوم الإجهاد والفيتامينات والمعادن، كما أنه يتميز بنكهة لذيذة ويسهل دمجه مع وجبة الإفطار، كما أنه يقي من العديد من الأمراض.

بذور الشيا :

وهناك بعض الأطعمة التي لها فوائد متعددة ومنها بذور الشيا، فهي مليئة بالبروتين والألياف والكالسيوم وأحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة، وتأتي كلمة شيا من كلمة المايا التي تعني القوة وقد أكل محاربو الأزتك بذور الشيا لزيادة الطاقة وزيادة القدرة على التحمل ويمكن رشها على الشوفان أو الزبادي، وتعزز الشيا وظائف المخ وتساعد في إدارة نسبة السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

السلمون :

تتناول العديد من الثقافات أنواع مختلفة من السمك على الفطور مثل سمك السلمون الغني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهو يعمل على حماية العقل ويعزز من صحة كل خلية في جسمك.

الجريب فروت :

تتضمن فيتامين سي المهم للغاية لجهاز المناعة كما أنه يقي من السرطان وتبطيء أليافها من تطور تصلب الشرايين الذي يعد مقدمة لأمراض القلب والسكتة الدماغية

الشاي الأخضر :

يعد الشاي الأخضر من أهم أنواع المشروبات الغنية بالفيتامينات والأكثر صحة، وينصح الأطباء بتناوله نظراً لفوائده المتعددة، حيث يعد هذا النوع من الشاي يحتوي على مضادات أكسدة أكثر من معظم الأنواع الأخرى ووجد أنه جيد للغاية لإدارة مرض السكري وفعال في انقاص الوزن و يكافح الاكتئاب ويعزز من صحة الدماغ، كما أنه يحافظ على صحة البشرة وشبابها.

عصير الرمان :

ثبت أنه يوقف نمو خلايا سرطان البروستاتا كما وجدت دراسة أخرى أن الأشخاص الذين يعانون من تصلب الشرايين الذين شربوا عصير الرمان على مدى ثلاث سنوات قللوا من سمك اللويحات المبطنة للشريان السباتي وعانوا من انخفاض في ضغط الدم

الزبادي :

تحافظ بكتيريا البروبيوتيك في الزبادي على صحة الجهاز الهضمي وقد ثبت أنه يقلل من ارتفاع ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان