طريقة رجيم النقاط الفرنساوي الصحيحة

طريقة رجيم النقاط الفرنساوي، واحد من أجدد طرق تخسيس الجسم هو رجيم النقاط الفرنسي، إذ يقوم على تناول الأطعمة الغنية بالألياف وذات المحتوى المنخفض من السعرات الحرارية، وذلك حتى يتم خسارة الوزن في مدة أسرع وبشكل صحي، وكثر التحدث عنه في الفترة الأخيرة، فما هو رجيم النقاط الفرنسي؟

رجيم النقاط الفرنسي

هو ما يعرف باسم Weight Watcher مراقب الوزن، إذ يسمح بتناول الأطعمة المليئة بالألياف وسعراتها الحرارية منخفضة، حيث يوفر مجموعة من الأرقام والقيمة للطعام الذي يتم تناوله.

لأنه يحتوي على الكثير من الألياف فهو يقلل من شعور الإمساك.

يمكن اتباعه كنظام حياة صحي لتناول الطعام، فهو لا يحرم الجسم من أي عناصر غذائية.

يسمح بتعويض نقاط اليوم في اليوم التالي.

النشاط البدني الذي يقوم به الفرد يتم احتسابه في جدول النقاط.

رجيم مرن لأنه يسمح بتناول الكثير من أصناف الطعام مادامت في حدود نقاط اليوم.

مميزات رجيم النقاط الفرنسي

سلبيات رجيم النقاط الفرنسي

وهناك بعض العيوب لرجيم النقاط الفرنسي منها:

لا يوفر فكرة الالتزام بمواعيد طعام محددة مما لا يفيد الجسم.

يحتاج لوقت طويل لخسارة الوزن عن باقي أنواع الرجيم.

لا يمكن لأي فرد أن يضع هذا النظام لنفسه ولكنه يحتاج لشخص ذو خبرة وخبيرة تغذية.

لا يسمح لمرضى السكر والضغط والقلب والحوامل والمرضعات وكذلك الأطفال، وضعيفي المناعة.

طريقة احتساب النقاط في رجيم النقاط الفرنسي

يسمح بتناول عدد 18 أو 20 أو 22 نقطة في اليوم تحسب على عدة عوامل منها:

أقل من 160سم فله نقطة، الطول 160 سم فله نقطتين، أكثر من 160 سم فله نقطتين.

العمر بين 12 حتى 20 عام هنا 5 نقاط، من 21 حتى 35 عام هنا 4 نقاط، من 36 حتى 50 عام هنا 3 نقاط، من 50 فيما فوق هنا 2 نقطة.

فإن الرجل له 15 نقطة، والمرأة لها 7 نقاط.

يحسب وفقًا للرقم الأخير من الوزن، فإذا كان 45 فله 4 نقاط.

ممارسة النشاط يأخذ نقطتين، النشاط البسيط يأخذ نقطة، قلة النشاط لا تأخذ نقاط.

احتساب النقاط بالنسبة الطولاحتساب النقاط بالنسبة للعمراحتساب النقاط بالنسبة للجنساحتساب النقاط بالنسبة للوزناحتساب النقاط بالنسبة للنشاط البدنيطريقة حساب نقاط رجيم النقاط

مثال: إمرأة وزنها 65 كيلو طولها 158 سم، تمارس النشاط البدني على مدار اليوم:

إمرأة لها 7 نقاط، وزنها 65 لها 6 نقاط، طولها 158 لها نقطة واحدة، تمارس النشاط لها نقطتين، فلها 16 نقطة.