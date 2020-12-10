تحضير أوراك الدجاج بصوص البشاميل، تتعدد طرق عمل الدجاج من وصفة لأخرى، حيث أن الدجاج يعتبر من أهم الأصناف وأكثرها وجودًا على السفرة، فيمكن عمل الدجاج عن طريق وضعه في صينية في الفرن، ويمكن عمل الدجاج مع الخضار، والدجاج يحتوي على فوائد غذائية هامة مثل أنه يعد من مصادر البروتين الهامة، في هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل أوراك الدجاج بصوص البشاميل. مقادير عمل وصفة أوراك الدجاج بصوص البشاميل مقدار ملعقة كبيرة من الزبدة الذائبة.

مقدار كيلو من أوراك الدجاج تكون مخلية.

ثمرتين بطاطس تكون مسلوقة نصف سلق.

نصف ثمرة فلفل ألوان واحدة من كل لون وتكون مقطعة مكعبات صغيرة.

مقدار ربع كوب عصير ليمون طازج.

ثمرتان من البصل المقطع قطع كبيرة.

مقدار نصف ملعقة فلفل أسود.

مقدار ملعقة ملح طعام.

مقدار نصف ملعقة صغيرة بردقوش.

مقدار نصف ملعقة صغيرة حبهان.

فصين مستكة من عند العطار.

مقدار نصف ملعقة صغيرة بهارات مطحونة. مقادير عمل وصفة أوراك الدجاج بصوص البشاميل مقادير تحضير البشاميل مقدار ملعقة كبيرة دقيق.

مقدار ملعقة كبيرة زيت أو زبدة.

مقدار كوب ونصف من اللبن الرائب.

مقدار كوب وربع كريم شانتيه.

مقدار كوب بقدونس يكون مفروم فرم ناعم.

مقدار كوب ونصف جبن شيدر يكون مبشور. خطوات عمل وتنفيذ وصفة أوراك الدجاج بصوص البشاميل نقوم بإحضار طاسة زيت ونقوم بتسخينها، ونضع بها كمية من الزيت والزبدة وكمية من المستكة والحبهان، ثم نقوم بتقليب كل هذه المكونات. نضع أوراك الدجاج في الطاسة لكي نقليها. يتم إضافة البطاطس والفلفل في الطاسة ثم نقلب المكونات بشكل جيد، ثم نضيف الليمون ونستمر في تقليب المكونات. نضيف الماء إلى جميع المكونات ونستمر في التقليب، ثم نترك المكونات لكي تتشرب الدجاج من كل هذه التتبيلة. نحضر البشاميل عن طريق وضع الدقيق مع الزيت في الطاسة ونقلب المكونات بشكل جيد، بعدها نقوم بإضافة البهارات ونترك الدقيق حتى يتغير لونه ونسكب فوقه كريمة الطبخ. نقوم باحضار صينية فرن ونضع بها الدجاج بمكوناته ثم نقوم نسكب صوص البشاميل فوق الدجاج ونرش بشر جبن الشيدر فوقها. مقادير تحضير البشاميلخطوات عمل وتنفيذ وصفة أوراك الدجاج بصوص البشاميل

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل أوراك الدجاج بصوص البشاميل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.