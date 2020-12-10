حفظ الأرز من التسوس، إن مشكلة سوس الأرز تعد من المشكلات الكبرى التي تحدث للأرز حيث يقوم الكثير من الأشخاص بتخزين الأرز بطرق غير سليمة خاصةً خلال فصل الصيف، يؤدي ذلك إلى إفساد الأرز بسبب ظهور السوس به، فيقوم السوس بنخر الأرز ثم تقوم كل يرقة للسوسة بوضع بويضتها فوق حبات الأرز، في هذا المقال سوف نتعرف على الطريقة الصحيحة لتخزين الأرز. الطريقة الصحيحة لحفظ الأرز من التسوس يتم إحضار حزمة كبيرة من النعناع وكمية من حبات الفلفل الأسود.

نضع كمية من النعناع والفلفل الأسود حول الأرز الموجود للتخزين.

السوس الذي يظهر في الأرز يكره رائحة النعناع ورائحة الفلفل الأسود، فيفر هاربًا من المكان الذي يوجد به الأرز. الطريقة الصحيحة لحفظ الأرز من التسوس طريقة حفظ الأرز لفترات طويلة نحضر الأرز المراد تخزينه، ثم نقوم بغسله بطريقة سليمة تحت الماء الجاري وذلك لكي نتخلص من أي حبات أرز متكسرة ومصابة بالسوس. نقوم بترك الأرز في مصفاة حتى يجف الأرز تمامًا. نحضر حوالي خمسة فصوص من الثوم صحيح وملعقتين من ملح الطعام. بعد أن يتم التأكد من جفاف الأرز نضعه في قطعة من القماش وتكون هذه القطعة قطنية. نقوم برش الأرز بالملح ثم نضع معه أيضًا فصوص ثوم، ثم نقوم بأحكام الغلق على الأرز. يتم وضع الأرز في الثلاجة أو في مكان آخر جيد التهوية. طريقة حفظ الحبوب من التسوس هناك طرق عديدة من الوسائل التي تضمن أن يتم حفظ الأرز من التسوس. يمكن أن يتم استخدام بودرة الكربونات لكي يتم حماية الحبوب من التسوس، ويتم ذلك عن طريق وضع ملعقة واحدة من بودرة الكربونات في قطعة من القماش، ثم نقوم بربط قطعة القماش بشكل جيد، ونضعها في داخل أكياس الحبوب. يمكن أن يتم استخدام الليمون الأسود الذي يوجد عند العطار، حيث أنه يقوم بطرد السوس من الحبوب ويحافظ عليها، حيث أنه يعد طارد قوي السوس. نقوم بوضع ملعقة من الكركم مع ملعقة من الفلفل الحار في قطعة من القماش ونربطها بشكل جيد ونضعها في طبقات الأرز. طريقة حفظ الأرز لفترات طويلةطريقة حفظ الحبوب من التسوس

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة حفظ الأرز من التسوس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.