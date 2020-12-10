تنظيف البشرة بالسكر والعسل، تعد مرحلة تنظيف البشرة هي أهم المراحل التي تمر بها البشرة، ويوجد عدة طرق يمكن عن طريقها يتم تنظيف البشرة مثل تنظيف البشرة بالسكر والعسل حيث يتم إزالة طبقات الجلد الميتة والتي بدورها تقوم بتطهير البشرة وغلق المسامات بشكل تام وجيد، بالإضافة إلى ذلك فإنه يعمل على نقاء البشرة وتركها تصبح مثل الحرير، في هذا المقال سوف نتعرف على بعض طرق تنظيف البشرة. منظف للبشرة بالسكر والبندق يحتوي منظف السكر مع البندق على أحماض الألفا هيدروكسي التي تحتاجها البشرة لكي يتم عمل روتين تنظيف البشرة اليومي، وهذا الحمض يدخل في العديد من مستحضرات التجميل الخاصة بالجسم والوجه بالإضافة إلى حمض الجليكوليك.

مكونات هذه الوصفة بسيطة وسهلة للغاية فهي مكونة من السكر سواء السكر البني والسكر الأبيض بالإضافة إلى وجود الماء وجبة البندق، يتم إضافة هذه المكونات جميعها إلى الخليط وتمزج بشكل جيد ثم يتم وضعها على الوجه ويدلك الوجه جيدًا، لكي تصبح البشرة خالية من أي شوائب. منظف للبشرة بالسكر والبندق منظف للبشرة بالسكر وفيتامين E في هذه الوصفة يتم فيها استخدام زيت فيتامين E، ويمكن بدلًا منه أن يتم استخدام زيت الخيار مع زيت الزيتون لكي تحصل البشرة على أكثر فاعلية، مكونات هذه الوصفة هي ملعقة من السكر البني مع ملعقة من زيت الزيتون وملعقة من الخيار المبشور وملعقة فيتامين E.

نقوم بخلط كل هذه المكونات مع بعضها البعض لكي تصبح عجينة متماسكة ويتم تمرير العجينة على البشرة عن طريق بعض الحركات الدائرية، ثم تغسل البشرة بالماء الفاتر ثم بالماء البارد تجفف البشرة بالمنشفة الطرية، ثم بعدها يوضع الكريم المرطب. منظف البشرة بالعسل وزيت اللوز منظف للبشرة بالسكر وفيتامين Eمنظف البشرة بالعسل وزيت اللوز تعمل وصفة العسل بزيت اللوز على تنظيف البشرة وإزالة الإسمرار الموجود بها وذلك عندما يتم غسل البشرة بشكل جيد و توضع ملعقتين من الزبادي الرائب مع ملعقة زيت زيتون وملعقة عسل، ثم نقوم بوضع الخليط على البشرة ونوزعها بشكل كامل. يمكن أن يتم استخدام هذه الخلطة أيضًا في ترطيب الوجه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منظفات البشرة من السكر والعسل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.