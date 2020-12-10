أفضل طريقة إزالة شعر الوجه نهائياً بدون حبوب للبشرة الحساسة للأبد واستمتعي ببشرة نضرة وناعمة ومشرقة

إزالة شعر الوجه ،الكثير من الفتيات يرغبن في إزالة الشعر لأنه يسبب لهن الإحراج والضيق وقلة الثقة بأنفسهن، لذا يبحثن عن أفضل الطرق للتخلص منها بشكل سريع وفعال ودون إي ضرر للبشرة أو ألم أو احمرار للبشرة وبشكل خاص لصاحبات البشرة الحساسة، لذا سوف نتحدث من خلال مقالنا هذا طرق سهلة وبسيطة للتخلص من شعر الوجه.

إزالة شعر الوجه

إليكم العديد من الطرق المختلفة التي تساعد في إزالة شعر الوجه وهي طريقة صابون زيت الزيتون، وكل ما نحتاج إليه هو القليل من ملح الطعام، وصابون زيت الزيتون، وكمية من ماء الورد، ثم نضع كلاً من ملح الطعام، وماء الورد، وصابون زيت الزيتون في وعاء ويتم خلطهم بطريقة جيدة، ثم نوزع المزيج على الوجه ونتركه لمدة لا تقل عن ساعة، ونغسل البشرة جيداً بالماء الفاتر، وبعد شهر من الاستخدام لن ينبت الشعر الزائد مجدداً.

وصفة العسل

المكونات هي ملعقتان كبيرتان من العسل، وملعقة من الدقيق، وملعقة من الجيلاتين المُذاب في الماء الدافئ، ثم نوزع العسل على البشرة بطريقة جيدة ونتركه لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ثم نضع الدقيق على العسل ويُدلك جيداً لمدة لا تقل عن خمس دقائق، ونغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر.

وصفة بودرة الشبة مع ماء الورد للتخلص من الشعر الزائد

المكونات هي ملعقة كبيرة من بودرة الشبة، وثلاث ملاعق من ماء الورد، وملعقة صغيرة من زيت الزيتون، وقطعة من القطن، نضع في وعاء كلاً من ماء الورد مع الشبة ويتم خلطهم بطريقة جيدة، ثم نغمس القطن في هذا الخليط ونقوم بالمسح على الوجه، ونترك المزيج على البشرة لمدة لا تقل عن خمس دقائق، ثم نغسل البشرة بالماء الفاتر.