اقوي كريم أساس يخفي عيوب البشرة ويوحد لونها بدون أي مواد كميائية

اقوي كريم أساس، المكياج المثالي لا يكتمل دون استخدام كريم الأساس، حيث يعتبر كريم الأساس هو أهم خطوات وضع المكياج لأي مناسبة، وهذا لأن كريم الأساس يمنح البشرة لون واحد ويخفي أي بقع أو بثور موجودة بها، ولكن كثرة استخدام كريم الأساس على البشرة يسبب لها ضرر كبير حتى وإن كان كريم الأساس من ماركة مشهورة ومكونات عالية الجودة، لذلك يجب عليكي التقليل من استخدام كريمات الأساس المصنعة من مواد كيميائية وقومي باستبدالها بكريم أساس طبيعي يمكن تحضيره من مواد طبيعية وبخطوات بسيطة في المنزل.

اقوي كريم أساس يخفي عيوب البشرة

لتحضير هذا النوع من كريم الأساس نحتاج إلى ثلث كوب من الشوفان وثلث كوب من الحليب وثلث كوب من الحليب البودرة وملعقة صغيرة من عصير الليمون ونفس المقدار من ماء الورد، بالإضافة إلى ملعقة كبيرة من العسل، وبعد ذلك يتم وضع جميع المكونات السابقة في الخلاط، ونقوم بالخلط حتى نحصل على خليط متجانس، ثم نوزع خليط كريم الأساس في علبة نظيفة ومحكمة الإغلاق، وبعدها نترك العلبة في الثلاجة حتى يتماسك كريم الأساس تماماً ويصبح جاهز للاستخدام.

طريقة عمل فونديشن طبيعي من النشا

نحتاج في هذه الطريقة إلى ربع كوب من النشا ونصف كوب من الكاكاو الخام، كذلك نحتاج إلى ملعقة كبيرة من الطين الجاف وربع ملعقة صغيرة من كلاً من الزنجبيل البودرة والقرفة البودرة، بالإضافة إلى ربع ثلث كوب من فيتامين هـ وربع كوب من أي زيت عطري مفضل، بعد ذلك يتم خلط جميع المكونات السابقة سوياً حتى نحصل على خليط كريمي القوام، وبعدها يتم تجربة لون الكريم على البشرة.

ويمكن تفتيح درجة لون كريم الأساس بإضافة نصف ملعقة من مسحوق النشا، ولو كنت تريدين الحصول على لون أغمق من كريم الأساس فقومي بإضافة ربع ملعقة من الكاكاو البودرة، وللعلم فإن كريم الأساس المصنع في المنزل يمكن استخدامه لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، كذلك يجب غسل الوجه وتنظيفه جيداً قبل النوم حتى وإن تم استخدام كريم الأساس المنزلي، حيث يتم معاملته معاملة كرمي الأساس الكيميائي.