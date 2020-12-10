اقوى واشهر خلطات الحناء لتقوية وتكثيف الشعر ومنع تساقطه وانبات الفراغات

يعتقد الكثير من النساء أن الحناء من النباتات التي تستخدم في صبغ الشعر فقط والرسم على الجسم، ولكن الحناء من المواد الطبيعية التي تحتوي على كثير من الفوائد لتقوية وتغذية الشعر، بالإضافة إلى أنها تعمل على تكثيف وتطويل السعر سريعاً، وهي من المكونات المضمونة التي ينصح بها الخبراء، وسوف تساعرض لكم أفضل طرق استخدام الحناء لتقوية وتكثيف الشعر.

تحتوي الحناء على كثير من الفوائد الذي يمكن الحصول عليها عن طريق استخدام الحناء ووضعها على الشعر بكثير من الطرق التالية:

وصفة الحناء وزيت الزنجبيل:

تعتبر واحدة من أقوى الوصفات الطبيعية التي تعمل على تكثيف وتقوية الشعر، بالإضافة إلى أنها تقضي على الجذور الحرة لأنها تحتوي على مواد مضادة للأكسدة، فقومي بتجهيز الوصفة عن طريق وضع 4/1 كيلو زيت زنجبيل في قدر على النار ويترك حتى أن يغلي لمدة لا تقل عن 5 دقائق ثم يرفع ويترك ليبرد قليلاً ويستخدم على الشعر وهو دافئ واتركيه لمدة 60 دقيقة ومن بعدها يغسل بالماء الفاتر والشامبو.

وصفة الحناء والحلبة:

هي من الوصفات التي تقوي بصيلات السعر وتغذيها ومع الاستخدام سوف تحصلين على شعر طويل وكثيف، فقومي بتحضيرها عن طريق خلط 2/1 كوب من الحناء مع 2/1 كوب من مسحوق الحلبة ثم اتركيه لنصف ساعة لكي تتفاعل المكونات مع بعضها، ثم يطبق على الشعر من جذوره حتى أطرافه واتركيه على الشعر لمدة ساعتين لثلاث ساعات ومن بعدها يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو ويفضل تكرار استخدامها للحصول على نتائج جيدة.