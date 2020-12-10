دائماً يحتاج الشعر إلى التغذية الكاملة التي لا يمكن الحصول عليها إلا عن طريق استخدام الوصفات والخلطات التي تحتوي على خصائص طبيعية فعالة ومضمونة بالإضافة إلى أنها آمنة جداً، ويمكن تحضيرها بكل سهولة في المنزل، فلا داعي من الآن شراء المنتجات الثمينة والغالية التي لا تجدي أي نفعاً واحرصي على استخدام الوصفات.الوصفات الطبيعية لتغذية الشعر التالف
هناك الكثير من النساء التي تعاني من الشعر التالف وتحتاج لوصفات طبيعية تعالج الشعر التالف من الجذور إلى الأطراف ومنها ما يلي:
- وصفة اللبن والبيض:
في وعاء قومي بوضع كوب من اللبن كامل الدسم مع إضافة بيضتين وملعقة صغيرة من زيت الزيتون واخلطيهم بطريقة جيدة حتى أن تصبح متجانسة، ثم قومي بتدليك فروة الرأس بالخليط وتغطيته بفوطة ولمدة ساعة ومن ثم غسله بالماء الفاتر والشامبو.
- وصفة خل التفاح والزبادي:
اخلطي كوب من الزبادي مع إضافة ملعقة كبيرة من خل التفاح وملعقة كبيرة من العسل في وعاء ثم يطبق الخليط على الشعر من الجذور للأطراف وتركه لمدة 15 دقيقة ومن ثم غسله بالماء الفاتر والشامبو والبلسم.
- وصفة زيت جوز الهند والموز:
قومي بهرس ثمرتين من الموز مع إضافة مقادير متساوية من زيت الزيتون وزيت جوز الهند والعسل واخلطيهم جيداً ومن ثم يتم توزيع الخليط على الشعر مع تدليك فروة الرأس والشعر لمدة 15 دقيقة ثم شطف الشعر بالماء الفاتر والشامبو والبلسم وتكرار الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على افضل النتائج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلطه سحريه لتغذية شعرك من الجذور حتى الأطراف ومنع تساقطه نهائيا وملئ الفراغات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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