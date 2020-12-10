أقوى وصفه هنديه خطيره لتطويل وتكثيف الشعر للركب بدون توقف وتنعيمه نتيجة مبهرة

اشتهرت مؤخراً الوصفات الهندية وحازت على اهتمام كبير من قبل كل من يعاني من مشاكل الشعر التي لا تعدى ولا تحصى، لما حققته من نتائج فعالة في التخلص من مشكلة الشعر المجعد والخشن ومنع تساقط الشعر وتقصفه، ولكن هل جربتي يوماً أن تقومي بها وتتأكدين بنفسك عن ما تقوم به هذه الوصفات في العناية بالشعر، لذلك قد جمعنا لكم اليوم مجموعة مختارة من الوصفات الهندية للعناية الجيدة بالشعر.

يوجد الكثير من المكونات الطبيعية البسيطة التي من الممكن استخدامها لتنعيم الشعر ومنع التساقط:

ماسك الموز

يوجد به الكثير من الخواص الطبيعية التي تعمل على تقوية الشعر وزيادة نعومته وإطالته من خلال هرس حبة من الموز الناضج ويضاف له ملعقة من العسل والقليل من عصير الليمون، ويقلب المزيج بشكل جيد حتى تتجانس، ويتم توزيع القناع على الشعر من الجذور حتى الأطراف، ويترك على الشعر لمدة ساعة، ومن ثم يغسل الشعر بالماء الدافئ، ويكرر القناع عدة مرات حتى نقضي على جفاف الشعر.

نأخذ 4 ملاعق من هلام الصبار، ويضاف له بعض نقاط زيت النعناع، والقليل من عصير الليمون، وتخلط المكونات بشكل جيد.

يطبق المزيج على شعر نظيف بعد القيام بغسله بشكل جيد بالماء والشامبو، ويترك ربع ساعة، ومن ثم نقوم بشطف الشعر بشكل جيد.