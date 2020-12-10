بهارات الكشري.. طريقة عمل دقة الكشري المصري مثل كشري التحرير وأبو طارق

نسرد لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل بهارات الكشري مثل المحلات، وسر دقة الكشري المميزة التي تغير من طعمة تماماً وتضفي عليه نكهة مميزة، ويمكن استخدام تلك الدقة في طبق الفول أيضاً، وتختلف مقاديرها من مطعم لآخر، إلا أن المكونات في النهاية واحدة. بهارات الكشري ملعقة كبيرة من الكمون.

كمية مناسبة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من زيت فلفل حار.

خمس فصوص من الثوم المفروم.

كمية مناسبة من الماء.

ملعقتان كبيرتان من الملح.

كوب من الخل.

ملح فلفل

جوز الطيب

كمون

ورق لورى طريقة عمل دقة الكشري المصري نضع قدر على نار متوسطة ونضيف إليها الزيت ويترك حتى يسخن جيداً.

نضيف إلى الزيت كلاً من الملح، والثوم ويتم تقليبهم جيداً.

يتم إضافة الخل، وعصير الليمون إلى المزيج السابق ويتم خلطهم بطريقة جيدة.

نضع أيضاً قطع الفلفل مع الماء ويتم تقليبهم مرة أخرى ثم نترك حتى يغلي.

نرفع المزيج عن النار ونسكبه في وعاء حتى يبرد وتُقدم مع الكشري. طريقة عمل دقة كشري أبو طارق سبع فصوص من الثوم.

ملعقة كبيرة من الملح.

حبة من الفلفل.

كمية مناسبة من الخل.

القليل من الماء.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت. بهارات الكشريطريقة عمل دقة الكشري المصريطريقة عمل دقة كشري أبو طارق طريقة التحضير: نضع قدر على نار هادئة ويضاف إليه الزيت، والثوم ويقلب جيداً حتى يتغير لونه.

نضيف إلى الثوم كلاً من الملح، والخل، والفلفل ويتم تقليبهم بطريقة جيدة حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

نرفع المزيج عن النار ويترك جانباً ويُقدم مع طبق الكشري.

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