وضعية النوم الامثل للتخلص من الام الظهر والكتف، تختلف في الحالتين، فلكل نوع ألم طريقة معينة في النوم، و الأهم معرفته أن طريقة النوم قد تكون دوت الخليج المسبب الرئيسي للألم، وهنا تغيرها يكون الحل للشفاء من الآلام التي سببتها.

وضعية النوم الامثل للتخلص من الام الظهر والكتف:

أورد موقع "ويب طب" مجموعة من وضعيات النوم للتخلص من الآلام المختلفة ونستعرض منها الآتي:

وضعية النوم الامثل للتخلص من الام الظهر:

استقامة العمود الفقري وتخفيف الضغط عليه دوت الخليج الحلول لعلاج مختلف آلام الظهر، وتحقيق ذلك يكون بالنوم على الظهر مع وضع وسادة أسفل الركبتين.

أو النوم على أحد الجانبين مع استقامة العمود الفقري ووضع وسادة بين الركبتين.

وضعية النوم الامثل للتخلص من الام الكتف:

النوم على الظهر مع الاحتفاظ باستقامة العمود الفقري، أو النوم على الجنب الآخر، يساهم في علاج آلام الكتف.

شروط النوم الصحي:

النوم هو عملية رئيسية في حياة الإنسان، لها شروط عدة حتى تتحقق الفائدة منها، وحتى نحقق النوم الصحي يجب إتباع التالي:

النوم اليومي لمدة لا تقل عن 7 ساعات للبالغين، كما يجب عدم الإفراط في النوم لأن له أضرار صحية ونفسية.

النوم يجب أن يكون في مكان مخصص للنوم وهادئ بعيد عن أي ضجيج.

النوم ليلا وفي مكان مظلم أو بوجود إضاءة خافته ولذلك لإراحة الجسم و الذهن و العيون.

النوم في غرفة ذات درجة حرارة مناسبة، بحيث لا تكون باردة جدًا أو حارة جدًا.

الخلود للنوم يجب أن يكون في أول الليل ويفضل الاستيقاظ في أوقات الصباح الباكر.

من المهم النوم على أسرة مريحة واستخدام وسائد داعمة للرقبة، واستخدام بطانيات ومفارش قطنية.

ارتداء ملابس النوم المناسبة.

من المهم عدم تناول أي وجبات دسمة قبل النوم بثلاث ساعات.

الحفاظ على نظافة الفم و البدن قبل النوم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.