طريقة عمل اللانشون الاقتصادي البيتي بدون لحم مكونات سهلة ووصفة مضمونة

طريقة عمل اللانشون الاقتصادى ،يعد اللانشون من أكثر الاطعمة التي يفضلها الكثير من الناس وخاصة الأطفال حيث نجد الأطفال يفضلون سندوتشات اللانشون، ولكن اللانشون مكلف ولا نعلم مصدر مكوناته لذلك سوف نقدم لكم طريقة عمل اللانشون البيتى بدون لحم بطريقة سهلة وسريعة وأيضاً صحية ولذيذة ، اللانشون له عدة أنواع منها لانشون اللحم ولانشون الفراخ و لانشون بالفول الصويا والجبنة الكريمي والبيض . طريقة عمل اللانشون الاقتصادى طريقة عمل اللانشون الاقتصادى المكونات : 6 بيض .

6 مكعب من الجبنة الكريمي .

2 مكعب من مرقة اللحم .

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون .

كوب واحد من الدقيق .

ملعقة كبيرة من البصل البودرة .

ملعقة كبيرة من الثوم البودرة .

ملعقة صغيرة من البابريكا .

لون طعام صحي .

كوب واحد من الزيت .

ملح .

فلفل الاسود . طريقة عمل اللانشون البيتي نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به كلاً من البيض والجبنة الكريمي وكوب الدقيق ونقوم بتشغيل الخلاط الكهربائي.

نضيف على الخليط كوب الزيت والملح والبابريكا والبصل البودرة والثوم البودرة ولون الطعام و مكعبات المرقة والحبهان المطحون ونستمر بالخلط بالخلاط الكهربي حتى يتم تجانس الخليط مع بعض ونصل للقوام المناسب .

نضع الخليط في اناء كبير ثم نقوم بإضافة الفلفل الاسود ونقلب الخليط جيداً .

نضع الخليط في قدر محكم الغلق .

نحضر قدر كبير به ماء ونرفعه الي النار حتى الغليان .

نقوم بوضع القدر المحكم الغلق في القدر الكبير لمدة ساعة حتى يتم النضج .

نرفع القدر من النار ثم نخرج القدر المحكم الغلق من القدر الكبير .

يترك اللانشون الاقتصادى ليبرد ثم يتم تقطيع اللانشون البيتي . طريقة عمل اللانشون البيتي

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