طريقة بيتزا هت بكل أسرارها خطوة بخطوة وسر العجينة المميزة

طريقة عمل بيتزا هت تتساءل عن طريقتها الأمهات، البيتزا من الوجبات التي يحبها الكبار والصغار، وتعتبر بيتزا هت من أفضل الوجبات السريعة التي يقبل الناس على شرائها وذلك لطعمها الجميل المميز اللذيذ، وتسعى كل ربة منزل لعمل بيتزا جميلة في المنزل لأسرتها، نحن نعلم أن نجاح عمل أي وجبة هي المقادير الصحيحة التي يتم إتباعها، في مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة عمل البيتزا الإيطالي بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة وطعمها لذيذ وايضاً آمنة ومضمونة.

طريقة عمل بيتزا هت

المكونات:

كوبان من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

رشة من الملح.

صلصة الطماطم.

ثوم مهروس.

ملعقتان من السكر.

زيت نباتي.

جبنة موتزريلا مبشورة.

فلفل الوان.

زيتون خالي من النواة.

لحم مفروم .

ماء دافئ للعجن.

حبتان من الطماطم.

طريقة عمل البيتزا

نحضر وعاء كبير ونضع به الدقيق ورشة الملح ويتم تقليبهم جيداً، ثم نحضر نصف كوب ماء دافئ ونضع به السكر والخميرة ونتركهم لمدة خمس دقائق، ونضيف الزيت الى الدقيق يتم العجن ثم نضيف الماء ونستمر بالعجن، ثم نضيف الخميرة والسكر الى الخليط ويتم العجن حتي تصبح العجينة متماسكة وطريقة غير جافة، ويتم تغطية العجينة ونتركها لتتخمر، وأحضري صينية ويتم دهنها بالقليل من الزيت، ثم نقوم بفرد العجينة في الصينية، ويتم تقطيع الفلفل الشرائح، ثم يتم تقطيع الطماطم الى شرائح.

يتم وضع الثوم المهروس لصلصة الطماطم ويتم تقليبهم مع بعضهم البعض، وهذه أهم خطوة في طريقة عمل بيتزا هت ثم نضيف صلصة الطماطم للعجينة، ونضيف الجبنة الموتزريلا المبشورة إلى الصينية، ثم نضع شرائح الفلفل وشرائح الطماطم للصينية، وندخل البيتزا للفرن على درجة حرارة متوسطة 180 درجة تقريباً، وعند تمام نضج البيتزا يتم اخراجها من الفرن، ثم يتم تقطيعها إلى مثلثات وتقديمها.