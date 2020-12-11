طريقة عمل البسبوسة بالزبادي والسميد على طريقة محل العبد بكل أسرارها

تبحث السيدات عن طريقة عمل البسبوسة في المنزل، مما لا شك فيه أن البسبوسة من أهم الحلويات التي يفضلها الكثير من الناس لأنها تتمتع بطعم رائع وجميل، والبسبوسة من أسهل الأطباق التي تعد في المنزل، كما أن لها العديد من الطرق التي تعد بها مثل البسبوسة بالقشطة،البسبوسة بالكريمة، البسبوسة بالشكولاتة والعديد من الإضافات الأخرى التي تضفي عليها مذاقاً مميزاً. طريقة عمل البسبوسة طريقة عمل البسبوسة المكونات : كوبان من السميد .

كوب من السكر .

ربع كوب من الزيت .

كوبان من الزبادى .

أربع ملاعق من جوز الهند .

ملعقة من البيكنج بودر .

رشة ملح .

فستق .

فول سوداني . مكونات عمل القطر : كوبان من السكر .

كوب من المياه .

ماء ورد.

عسل جلوكوز . طريقة بسبوسة العبد يتم إحضار وعاء كبير.

نضع السميد و الزيت في الوعاء ويتم دمجهم مع بعضهم البعض .

نضيف الزبادي للخليط .

نضيف رشة الملح والبيكنج بودر وجوز الهند إلى الخليط ويتم تقليبهم حتى يصبح الخليط متجانس .

نحضر صينية البسبوسة ونضع ورق الزبدة في الصينية ثم نقوم بدهن الصينية بالقليل من الزبدة .

ندخل البسبوسة الى الفرن تحت درجة حرارة 200°نضع الخليط في الصينية البسبوسة . طريقة بسبوسة العبد طريقة عمل القطر : يعد أهم خطوة في طريقة عمل البسبوسة في المنزل ونحضر حلة ونضيف إليها السكر والماء وماء الورد وعسل الجلوكوز، ثم نرفع الحلة على نار متوسطة حتى يتم تجانس الخليط، ثم نخرج البسبوسة من الفرن ونضيف لها القطر، ويتم تزين البسبوسة بالفستق والفول السوداني.

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