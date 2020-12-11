طريقة كيك تارت البرتقال بمكونات بسيطة حلى خفيف وسريع

طريقة كيك تارت برتقال حلوى لذيذة جدا لأولادك وأسرتك، حيث أننا في موسم البرتقال فيجب الاستفادة منه سواء بصنع الحلوى منه وأنواع مختلفة من الكيك، كما يمكن يصنع من برتقال مربى برتقال الشهية، كما إنه يمد الجسم بالفيتامينات وأبرزها فيتامين C، الذي يرفع مناعة الجسم ضد الأمراض والفيروس، فيجب أن تعطي لأسرتك البرتقال بشكل يومي وحتى لا يشعروا بالملل، فيمكنك تجديد في صنع كيك بتارت برتقال الذي يمنح الجسم الطاقة والحيوية ولن يملوا من تناولها بشكل يومي في الإفطار أو العشاء أو ما بين الوجبات. مقادير عمل كيك تارت برتقال ربع كيلو طحين أبيض. عدد 5 أصفر بيض بدون بياض. 100 جرام سكر أبيض. ملعقة صغيرة فانيليا كيس واحد. 50 جرام لوز محمص. ملعقة كبيرة نشا أبيض. 150 جرام زبدة طرية بحرارة الغرفة. كوب من برتقال مقطع شرائح. نصف لتر عصير برتقال. 2 ملعقة كبيرة كريمة حلواني. رشة صغيرة ملح. رشة صغيرة بيكربونات الصوديوم. طريقة تحضير تارت برتقال شهي حضري العجين بوضع في الخلاط الزبدة الطرية مع الدقيق و 90 جرام من السكر، ويضاف الملح واللوز المفروم ناعم والفانيليا ومزج مكونات مع بعض جيدا.

ثم بالتدريج يضاف اول أصفر بيضة على مزيج دقيق، وتخفق المكونات حتى تكون عجينة وتلف العجين بورق الطبخ وتترك العجينة في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

بعد أن يخرج العجين من الثلاجة يتم فردها بالنشابة وتوضع في قالب التارت، ونترك القالب في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

يخرج القالب من الثلاجة ويدخل فرن ساخن على حرارة 180 مئوية لمدة 20 دقيقة، بعد أن يخرج القالب من الفرن يترك جانبا حتى يبرد تماما،ثم نحضر حشو تارت البرتقال بوضع 4 من أصفر بيض في وعاء لنعده للطهي ونضيف له السكر مع الخفق المستمر، ثم يضاف له النشا وعصير البرتقال بالتدريج مع مواصلة الخفق.

يرفع خليط على نار هادئة دون التوقف عن التقليب حتى تمتزج المكونات وتحصلي على كريمة برتقال يمكن فردها على النار، وتترك على جنب حتى تبرد. مقادير عمل كيك تارت برتقالطريقة تحضير تارت برتقال شهي

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