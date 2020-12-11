طريقة عمل روج الشفايف وكريم الأساس الثابت بالمنزل بخطوات سهلة وبسيطة

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روج الشفايف ، كثير من السيدات تبحث عن طريقة عمل المكياج بالمنزل، بدل من شراء مستحضرات التجميل التي تضر بالجلد، وبالرغم من احتوائها على هذه المواد الضارة تجدها أيضاً مرتفعة الثمن، وكثير من الفتيات تحب أن تضع المكياج بنفسها بالمنزل، بدل الذهاب الي الكوافير، لتظهر جمالها وتكون متألقة وجذابة، فلذلك سوف نقدم لكي بعض الطرق الطبيعة الخاصة في صناعة الروج والمكياج، بالألوان والدرجات التي تفضلينها، وهى طرق أمنه تماماً على الجلد، وترطب وتلمع الوجه أيضاً، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل المكياج في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وبأقل تكلفة.مكونات روج الشفايف
يوجد بعض المكونات التي تمنح وجهك مظهر جمالي وجذاب على مدار اليوم سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- 1 ملعقة صغيرة من شمع العسل الطبيعي.
- 1 ملعقة صغيرة من زبدة الشيا.
- 1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.
- 2 نقطة من الزيت العطري المفضل لديكي.
- ربع ملعقة من البنجر البودرة.
- أو ربع ملعقة من الألوان الطبيعية التي تفضلينها.
يتم تحضير روج الشفايف من خلال الخطوات التالية:-
- نقوم بوضع إناء به ماء على النار ونتركه يغلي، بعد ذلك نحضر طبق صغير ونضع فيه شمع العسل وزبدة الشيا وزيت جوز الهند مع بعض، ثم نضعهم على البخار المتصاعد من الماء المغلي.
- بعد أن يتم الذوبان نضيف الرائحة العطرية واللون الذي ترغبيه، ثم نمزج الخليط جيدًا مع بعض .
- بعد ذلك نحضر زجاجة خاصة بالروج وننظفها جيداً، بعد ذلك نسكب الخليط في الزجاجة ونتركها تبرد.
- بعد ذلك نقوم بوضع الزجاجة في الثلاجة حتى تصبح جاهزا للاستخدام.
طريقة عمل كريم الأساس
يمكن تحضير كريم الأساس بالمواد الطبيعية وهى كما يلي:-
- وضع ملعقة من مسحوق الأروروت، مع وضع ملعقتين من أكسيد الزنك، وقليل من طين التجميل الأبيض، مع ملعقة صغيرة من مسحوق الدهب، وملعقة صغيرة من الكاكاو الناعم، وقليل من مسحوق البرونز الناعم.
- يتم خلط المكونات مع بعض بالتدريج حتى نحصل على الدرجة المطلوبة.
- بعد أن يتم خلط المكونات نمزج الخليط جيداً، ثم نضع الخليط في برطمان زجاجي محكم الغلق، ويوضع في الثلاجة لحين الاستخدام .
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