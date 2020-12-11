كيك فاكهة الجنة بعصير الرمان نتيجة روعة أبهري أسرتك بكيك لونه أحمر

كيك فاكهة الجنة من أشهر أنواع الكيك التي تنتشر خاصة في فصل الشتاء، فهي كيك مفيدة مصنوعة من الرمان فاكهة الجنة، فهي مصدر طبيعي لمنح الجسم الحديد والسكر الطبيعي، كما أن لها طعم لذيذ رائع وبقوام هش مرتفعة عالية وطعم جديد طيب يشهي القلب، كما تحتوي تلك الكيك على الطاقة التي تمد الجسم الحيوية والنشاط، كما أنها كيك سهل يمنح الدفء في الشتاء والمعادن والاملاح، سنقدم لكم طريقة كيك الرمان الأحمر بالبيض والحليب وعدد من المكونات المتوفرة لديك في كل بيت كما إنها اقتصادية ويمكن أن تكون كيك فطار كل يوم ولن تخذلك أمام أسرتك أو ضيوفك فتابعي معنا طريقة عمل كيك الرمان. مكونات عمل كيك فاكهة الجنة كيكة الرمان نحتاج إلى 150 جرام من بذر الرمان. عدد 2 بيض بحرارة الغرفة. مقدار 250 جرام من الطحين. كيس من خميرة الكيك بيكنج بودر. 110 جرام من سكر البني. 125 جرام من زبدة بحرارة الغرفة. ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان. ملعقة كبيرة فانيليا سائلة. كوب من عصير الرمان. ربع كوب حليب كامل الدسم. طريقة تحضير كيك سهل فاكهة الرمان أولا يسخن الفرن على درجة حرارة عالية 180 مئوية، ثم في وعاء عميق يذوب الفرن على نار هادئة.

بوعاء آخر عميق اخلطي السكر مع الزبدة المذابة، وضيفي عليها البيض بحرارة الغرفة، واخلطي كرة ثانية بالمضرب الكهربائي.

ثم ضيفي الحليب وعليهم صبي عليه دقيق منخول مع البيكنج بودر، واستمري في الخفق بملعقة وقلبي حتى تحصلي على مزيج لين.

ثم ضعي بذر الرمان مع المزيج، وقلبي برفق ثم اسكبي المكونات في قالب كيك يترك في الفرن لمدة نصف ساعة، وبعد أن يخرج يغلف الكيك بورق الطهي، ثم تزين الكيك بشراب الرمان. مكونات عمل كيك فاكهة الجنة كيكة الرمانطريقة تحضير كيك سهل فاكهة الرمان

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