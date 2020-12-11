طريقة عمل أنعم كيكة اسفنجية في العالم بدون بيض

طريقة عمل الكيكة الاسفنجية بدون بيض، تعتبر الكيكة الاسفنجية من أجمل أنواع الكيكة التي يتم استخدمها في تحضير أنواع التورتة، وكثير من الأشخاص يفضلون تناول الكيكة الاسفنجية بدون البيض بسبب عدم وجود زفارة للبيض ولأنها تتميز بهشاشة رائعة، فبعض السيدات لا يعرفون طريقة عمل الكيكة الاسفنجية بدون بيض، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل الكيكة الاسفنجية بدون بيض. طريقة عمل الكيكة الاسفنجية بدون بيض طريقة عمل الكيكة الاسفنجية بدون بيض المكونات نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

كوب كبير من الحليب.

كوب كبير من زيت الذرة.

نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.

كوب كبير من السكر الأبيض الناعم.

أربع ملاعق صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة كبيرة من الخل.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا. طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية بدون بيض في البداية قومي بنخل الدقيق بشكل جيد حتى تنزعي الشوائب المتعلقة في الدقيق. قومي ابخلط الزيت مع الفانيلا والخل والسكر جيداً، اسكبي الدقيق وبيكربونات الصودا والبيكنج باودر بالتدريج إلى خليط الزيت. ضيفي الحليب فوق الخليط السابق مع الاستمرار في الخفق حتى يتكون خليط متجانس. قومي بدهن صينية الكيكة بالقليل من الزيت والدقيق. ضعي خليط الكيكة في الصينية، ثم قومي بوضع الصينية بالفرن على نار هادئة. اتركي الكيكة في الفرن لمدة نصف ساعة أو حتى تنضج تماما. قومي بتزيين الكيكة حسب الرغبة قبل التقديم. طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية بدون بيض

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