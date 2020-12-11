أطعم وأسهل بسبوسة بالقشطة واللوز قدميها للعريس وتممي الجوازة

تعتبر البسبوسة بالقشطة واحدة من الحلويات المتميزة جداً، والتي يحبها الناس كثيراً، حيث تتميز بطعمها الرائع الذي يعشقه الجميع، والقيمة الغذائية التي يحتاجها الجسم، فهي لها فوائد رهيبة لإعطاء الجسم ما يحتاجه من طاقة، فمكوناتها وخاصةً القشطة تعطيها طعماً مختلفاً وشهياً، وهي تباع في الكثير من محلات الحلويات الكبيرة والمشهورة، ويمكنك سيدتي صنعها في منزلك بكل سهولة.

وتقديم البسبوسة مرتبط دائماً بالمناسبات السعيدة، فالبسبوسة من الحلويات الشرقية التي تقدم في الكثير من الدول في المناسبات السعيدة وأعياد الميلاد والحفلات، وكما يمكنك أن تصنعي البسبوسة لأفراد عائلتك في المنزل بدلاً من شراءها من المحلات.

ويمكن تقديم حلوي البسبوسة للضيوف بجانب كوب من العصير، فهي تحظى على مكانه خاصة في قلوب المصريين، وتحتوي البسبوسة على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات، والكالسيوم الموجود في القشطة، وتحتوي البسبوسة أيضاً على البوتاسيوم.

ومن مكونات البسبوسة الأساسية جوز الهند ذو الرائحة الذكية ، وحلوى البسبوسة تعد من الحلويات السهلة والسريعة في التحضير، ولا تحتاج إلى وقت وجهد كبير، ويمكنك سيدتي أن تصنعي حلوى البسبوسة في دقائق معدودة وهي أيضاً تحظى بمكانه خاصة في قلوب الكثير من الناس، وسوف نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير البسبوسة في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، وموجودة في كل منزل، تابعي معنا.

كوبان من السميد المطحون.

كوب من الجوز هند المبشور

نصف كوب من السكر الأبيض.

كوب من الحليب.

علبة من الزبادي البلدي.

علبة كبيرة من القشطة.

ثلاث أرباع الكوب من الزيت.

ثلاث أرباع الكوب من اللوز المطحون.

بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

لوز مقشر للتزيين حسب الرغبة.

كوب من السكر الأبيض.

نصف كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من السمن البلدي.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مكونات البسبوسة البيتي بالقشطةمكونات تحضير القطرطريقة تحضير البسبوسة وحشوها بالقشطة

احضري وعاء كبير، ثم قومي بوضع كوبان من السميد، وضيفي إليه كوب من جوز الهند المبشور، ثم أحضري الخلاط الكهربائي، وقومي بوضع البيضتان مع نصف ملعقة من السكر، وملعقة صغيرة من الفانيليا، ونصف كوب من الحليب، وثلاث أرباع الكوب من الزيت، وعلبة الزبادي، ثم قومي بخفقهم جيداً على سرعة متوسطة حتى تتجانس المكونات تماماً، ويصبح الخليط هش وكريمي وكثيف، ثم قومي سيدتي بسكب خليط البيض والسكر تدريجياً إلى خليط السميد وحوز الهند، ثم قومي بتقليب المكونات جيداً حتى تتجانس وتتداخل مع بعضها البعض، وتحصلين على خليط متماسك ويشبه العجينه، ثم قومي سيدتي بتقسيم العجينة إلى نصفين متساويين، ثم قومي سيدتي بإحضار صينية متوسطة الحجم لصنع البسبوسة، ثم قومي بتوزيع جزء من العجينة في الصينية، و قومي بوضع الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة، وعلى درجة حرارة متوسطة.