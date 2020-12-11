أفضل فاونديشن للبشرة الدهنية اكتشفي أشهر المنتجات لبشرة أكثر نضارة

أفضل فاونديشن للبشرة الدهنية صاحبات البشرة الدهنية تُعاني كثيرًا عن تَطبيق الماكياج، لأنها تُعاني من الزيوت الزائدة، بجانب أنها تَحتاج لتَغطية مثالية تُساعد في إخفاء البثور و الشوائب والبقع الداكنة، ونَحن في هذا المقال سَنُساعدك في اختيار أفضل أنواع كريمات الأساس للبشرة الدهنية أوصى به خبراء البشرة، ونال على إعجاب جميع السيدات أيضًا.

أفضل فاونديشن للبشرة الدهنية

الفاونديشن هو الخطوة الأولى والأساسية التي يَجب أن تَكون قوية للحصول على الإطلالة المُميزة، والأهم الثابتة لأطول وقت مُمكن، ولهذا يَجب اختياره بعناية، ويُفضل استعمال الأنواع التي لا تَحتوي على الزيت أو أي نوعًا من المكونات التي تَجعل الوجه لامع، ويُمكن اتباع تلك النصائح لاختيار أفضل الأنواع بكل سهولة مثل:-

عند قيام باختيار أفضل الأنواع يُفصل اختيار النوع الشفاف أو المُتوسط او الكامل.

يُمكن اختيار البودرة أو الكريم السائل فلا يُشترط أن يَكون سائل دومًا.

يَجب اختيار النوع الثابت الذي يَدوم طويلًا.

أفضل أنواع الفاونديشن للبشرة الدهنية

يَتميز بأنه سهل الاستعمال يٌحافظ على البشرة ناعمة وغير جافة لأطول وقت، غير لامع، ويُوفر تَغطية كاملة على الوجه، مُتوافق بشكل مثالي مع البشرة الدهنية، لأنه لا يَحتوي على زيوت، ويَستطيع تَغطية الخطوط الرفيعة والعميقة، يَتوفر منه 40 درجة تَبدأ من لون العاج مرورًا بجميع الدرجات الأخرى، يُغطي المسام المفتوحة والواسعة، ويَحتوي على عامل حماية من أشعة الشمس، وضد الماء.

ريفلون كلر ستاي – Revlon ColorStay Liquid Foundation

أفضل كريمات الأساس سواء أكان للبشرة الدهنية أو المُختلطة، والتي تُعطي مظهر للبشرة غير لامع، حصل على تَقييم عالٍ، من أهم مُميزاته أنه يَدوم لفترة طويلة تَصل إلى 24 ساعة، ويَحتوي على عامل حماية 15 من أشعة الشمس الضارة، ويَتوفر منه 43 لون، يُمكن اختيار منه ما يَتناسب مع درجة لون البشرة الخاص بكل امرأة، ويُوفر إطلالة رائعة ثابتة تسرق الأنظار.

يُحافظ على مظهر البشرة ويَمنعها من إفراز الزيوت، ويَجتوي على مواد تَعمل على تَرطيب البشرة، غير لامع، ولا يَحتوي على أي نوعًا من الزيوت، ولا يَتسبب في انسداد المسام، قوامه شفاف، ويُكسب البشرة مظهر طبيعي، ومرونة لا مَثيل لها، ويُعتبر من أفضل الكريمات التي تَثق فيها عدد كبير من السيدات، خاصًة لأن سعره أيضًا ليس غالي مُقارنة مع الأنواع الأخرى.

Maybelline New York Fit Me Matte + Poreless Pressed Powder

البودرة المضغوطة فيت مي مات، من مابيلين هي الأفضل على الإطلاق، غير لامعة، وتٌساعد في الحصول على المظهر اللائق في غضون دقائق قليلة، كما أنه يُعطي مظهرًا طبيعيًا، يَترك لمسة وتَغطية كاملة بدون شوائب، ومُناسب للبشرة الحساسة، ويَتوفر منه جميع الدرجات بداية من درجة لون العاج، يُمكن إزالته بالماء بكل سهولة.

L’Oréal Paris Infallible Pro-Matte Liquid Longwear Foundation Makeup

حظى كريم لوريال باريس على شعبية كبيرة من قَبل خبراء التَجميل، بفضل تَغطيته المثالية والكاملة على البشرة، يَجف سريعًا ويَترك البشرة ناعمة كالحرير، ويَقضي على جميع مشاكل البشرة الدهنية، اهم مُميزاته أنه خفيف الوزن، ويَدوم لمدة طويلة تَصل إلى 24 ساعة، يَسهل تَطبيقه على البشرة إما بالأصابع، أو باستعمال إسفنجة الماكياج، أو بفرشاة كريم الأساس.

فاونديشن ريفلون كولور ستاي

من أفضل الأنواع التي يُمكن استعمالها بكل ثقة، لأنه يَجعل البشرة رائعة، وبلون مُوحد، لا يُمكن مقارنة نَتيجته مع أي نوعًا آخر، لا يُعطي تَغطية مثالية للبثور أو البقع الداكنة وحسب، بل أنه يَقضي على الخطوط الرفيعة والعميقة، يَسهل تَطبيقه ويَجعل الوجه مطفيًا غير لامع، ولا يَخترق المسام، بل يَعمل على إخفائها، حاز على إعجاب عدد كبير من السيدات، وخبراء العناية بالبشرة أيضًا.

فاونديشن لوريال انفليبل برو ماتي

هذا النوع يَمنح البشرة ما تَحتاج له في وقت قصير، يٌحافظ على البشرة ونضارتها، لا يَجعلها لامعة، وزنه خفيف، ويُساعد في الحصول على تَغطية مثالية، وخالية من العيوب تمامًا، يُعتبر من أفضل الأنواع التي يٌمكن المرأة استعمالها لأنه يَتميز بسهولة تَطبيقه، ويَدوم لساعات طويلة.

Wunder 22 Last & Foundation

يُعطي تَغطية مثالية، بالإضافة إلى أنه يَجف سريعًا، ويُساعد في الحصول على بشرة ناعمة، من أهم مُميزاته أنه خَفيف الوزن، ولا يَحتوي على زيوت، يَدوم لمدة 24 ساعة، ويُعطي مظهر رائع، مُقاوم للماء، يُعطي قاعدة مُنعشة ويَحمي من أشعة الشمس الضارة.

فاونديشن Hourglass

يُساهم هذا النوع في الحصول على مظهر لائق و طبيعي من اللمسة الأولى، يُساعد في تَحسين مظهر ندبات حب الشباب، بالإضافة إلى تَقليل حجم المسام، وخفض الزيوت التي تُفرزها البشرة، يُصرح الخبراء أنه الاستخدام الأمثل لبدء يوم بمظهر ثابت طول اليوم، حيث يَتمتع بتركيبة مُبتكرة ورائعة.