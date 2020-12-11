طريقة عمل الطحينة للمشويات في المنزل بمكونات على قد الأيد وخطوات سهلة

طريقة عمل الطحينة , من الأطباق الجانبية التي تَنال على إعجاب الجميع، فهي طَبق جانبي مهم بجانب جميع الأكلات المشوية، والبحرية، فهي تَتميز بطعمها الشهي، واللذيذ، والآن أصبح يُمكننا تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة، وفي خطوات سهلة، وسَتٌصبح ألذ من الجاهزة. طريقة عمل الطحينة طريقة عمل الطحينة والآن سَنُقدم لكي أفضل طريقة عمل الطحينة. أولًا: طريقة تحضير الطحينة للشيف نجلاء الشرشابي أولًا: طريقة تحضير الطحينة للشيف نجلاء الشرشابي المكونات كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب من السمسم المحمص.

كوب من السوداني المحمص.

كوب من الزيت النباتي. طريقة التَحضير يُفضل طحن كلًا من السواني والسمسم منفردًا ثم طحنهما معًا للحصول على قوام ناعم.

يجب تدفئة الدقيق جيدًا بالمقلاة.

ثم أضيفي الزيت على شكل خط على خليط السمسم والسوداني مع الخليط المستمر.

وأضيفي الدقيق أيضًا بالتدريج حتى تحصلين على القوام المناسب.

اسكبي الخليط في وعاء محكم الغلق لحين الاستعمال. طريقة التَحضير ثانيًا: طريقة تحضير الطحينة للشيف سالي فؤاد ثانيًا: طريقة تحضير الطحينة للشيف سالي فؤاد المكونات كوب من السمسم الغير محمص.

ربع كوب من زيت عباد الشمس. طريقة التَحضير حمصي السمسم قليلًا على نار هادئة ثم اطحنيه جيدًا بالمطحنة الكهربائية حتى يُصبح قوامه شبه سائل.

اسكبي الزيت بالتدريج بخط رفيع مع ضرورة تَوخي الحذر أن تكون محضرة الطعام لا تَحتوي على قطرة ماء.

تُسكب في وعاء محكم الغلق لحين الاستخدام. طريقة تَحضير سلطة الطحينة طريقة التَحضيرطريقة تَحضير سلطة الطحينة بَعد تَحضير الطحينة والاحتفاظ بها، يمكن استعمالها بَعدة طرق مثل تَحضيرها كَطبق جانبي، وتلك هي أفضل طريقة لتحضير سلطة الطحينة:- ضعي فصوص الثوم والخل والملح والكمون مع كمية من الطحينة، ويَتم مَزجها جيدًا.

ثم إضافة الماء بالتدريج لحين الحصول على القوام المناسب.

تٌزين بأوراق البقدونس وشرائح الليمون وزيت الزيتون ثم تُقدم. طريقة أخرى لعمل الطحينة طريقة أخرى لعمل الطحينة المكونات نصف كوب سمس محمص. نصف ملعقة كبيرة دقيق. ملح حسب الرغبة. ربع كوب من زيت الذرة. طريقة التحضير اطحني السمسم المحمص بالمطحنة الكهربائية حتى يصبح ناعم جدًا.

ثم قومي بوضع السمسم المطحون مع الدقيق في طبق وقلبيها جيدًا.

ضعي خليط السمسم والدقيق بالخلاط وضيفي لهم الزيت بشكل تدريجي، مع إضافة الملح.

استمري في خلط المكونات في الخلاط لمدة خمس دقائق حتى تحصلي على القوام المظبوط.

احفظي الطحينة في برطمان نظيف ومحكم الغلق. طريقة التحضير

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