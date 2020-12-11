طريقة استشوار الشعر في المنزل كالمحترفات بأسهل وأسرع الخطوات

طريقة استشوار الشعر في المنزل من أسهل الأمور التي يُمكن القيام بها، ولكنها تَحتاج إلى إتباع بعض الخطوات التي تٌساعد في الحصول على نفس نَتيجة صالونات التَجميل.

طريقة استشوار الشعر في المنزل

من أجل الحصول على نَتَيجة مثالية مثل نتائج تَصفيف و استشوار الشعر لدى المُحترفين يَجب المرور ببعض الخطوات الرئيسية:-

الخطوة الأولى: تَحضير الشعر قَبل التَصفيف

الخطوة الثانية: مُعالجة الشعر قَبل التَجفيف

: استعمال مُقاوم ضد الحرارة

ويَتوفر أنواع كثيرة تَحتوي على عناصر هامة تُفيد الشعر وتُشكل حماية تامة للشعر، ويُمكن تَحضيره في البيت بتلك الطريقة:-

سَنَحتاج إلى ملعقة كبيرة من زبدة الشيا مع ملعقتان من زيت بذور العنب، وملعقتين من جل الصبار، وقطرتين من زيت شجرة الشاي، وملعقة كبيرة من نشا الذرة، والماء حسب الحاجة.

يَتم مزج جميع المكونات جيدًا ما عدا الماء يَتم وضعه بالتَدريج لحين الحصول على قوام شبه سائل يُمكن وضعه في زجاجة بخاخ.

ثم رشه على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

الخطوة الرابعة: تَهدئة الشعر المُتطاير

في بعض الحالات وبالطبع حسب نوع الشعر تَجد المرأة صعوبة بالغة في التَعامل مع الشعر لأنه عندما يُصبح جاف قد يَكون البعض منه مُتطاير ومُقصف.

الخطوة الخامسة: زيادة سماكة وكثافة الشعر

تُعد هذه الخطوة هي سر من أسرار صالونات التَجميل أثناء تَصفيف الشعر بالمٌجفف، لأنهم يَستعملون بعض المُنتجات التي يَتم تَطبيقها على الشعر قبل استعمال المٌجفف، خاصًة مع السيدات التي لديها شعر خفيف، فهو يَعمل على زيادة كثافة و تطويل الشعر، بالإضافة إلى أنه يُساعد في جعل حجم الشعر يَدوم لمدة أطول ويَظل رطب بشكل رائع.

الخطوة السادسة: اتركي الشعر قليلًا قبل استعمال المٌجفف

يَجب تَرك الشعر قليلًا قبل الاستعمال حتى لا يتأثر بالحرارة ولا تُسبب في تَقصفه أو تَساقطه، ويُفضل البدء بتَجفيف جذور فروة الرأس للحفاظ على حجم الشعر بعد التَجفيف، ثم القيام بتقسيم الشعر لقسمين أو أكثر، ويُفضل أن يُقسم لأقسام صغيرة واستعمال المشبك لفصل الشعر وتَثبيته.

الخطوة السابعة: البدء بالتَجفيف

يَتم الإمساك بالمُجفف على أن يَكون المَقبض مُتجه للأسفل، و فوهته مُتجهة بالأعلى، واستعماله على الشعر من الأمام، و البدء بالأعلى، ويُفضل استعمال فرشاة كبيرة وواسعة حتى تٌسهل التَحرك بها بالشعر وتُصبح عملية السحب أفضل وأسرع.

وفي حالة رغبة الحصول على شكل أكبر وكثيف يُمكن استعمال بكرات الفليكرو فهي تُساعد في تَجعيد الشعر، وجعله كثيف ولامع وناعم كالحرير.

الخطوة الثامنة استعمال الهواء البارد بالمُجفف

بعد الانتهاء من استعمال المُجفف على جميع أنحاء الشعر، يَجب تَمشيطه جيدًا، ثم استعمال المُجفف على الجانب البارد حتى يٌساعد في تَثَبيت اللمعان، والبدء في تَمرير الأصابع على الشعر لمزج الشعر بالكامل معًا، ويُمكن في هذه الخطوة وضع سيروم لمنع تَجعد الشعر مرة أخرى، وإضافة لمعان اضافي للشعر لا يُقاوم.

الخطوة التاسعة: استعمال مُثبت الشعر

في هذه الخطوة يَجب الحرص على اختيار مُثبت للشعر لا يَحتوي على مواد كيميائية تَتسبب في جفاف الشعر، بالإضافة إلى أنه لا يُمكن استعمال مٌثبت قوي للشعر يَجعله ثابتًا، لأنكِ بحاجة إلى الحصول على مظهر طبيعي أكثر.