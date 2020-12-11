كريم رهيب مضمون النتيجة لعلاج تقصف أطراف الشعر والخصلات التالفة وفرد الشعر فوراً

أفضل طريقة لتحضير بديل البروتين بمكونات طبيعية من منزلك والنتيجة فعالة ومجربة، وسوف نعرض لكم أضرار البروتين الصناعي والكرياتين المصنوع من مواد كيميائية، والذي يعطي شعرك مظهر خارجي خادع ويُظهر شعرك بشكل رائع وجذاب، ولكنه في النهاية يحطم ويتلف الشعر بعد فترة وجيزة بسبب الآثار الجانبية للمواد الكيميائية، ويجعلك تضطرين للجوء إلى البروتين مرة أخرى لعلاج شعرك ولو بصورة مؤقتة وهكذا، ولذلك سوف نقدم لكِ أفضل بديل طبيعي لبروتين الشعر خالي من الآثار الجانبية، وهو عبارة عن كريم منزلي رهيب مضمون النتيجة لعلاج تقصف أطراف الشعر والخصلات التالفة، وله نتيجة فعالة ومضمونة في فرد الشعر التالف والخشن وعلاج كل مشاكل الشعر بصورة طبيعية.

أفضل بديل طبيعي لبروتين الشعر

تعمل تلك الخلطة على ترميم الشعر التالف من العوامل الذي تضر الشعر مثل البروتين والكرياتين الصناعي وأشعة الشمس، وتقلل من إرهاق الشعر بسبب الاستخدام المبالغ فيه من الزيوت والكريمات، كما تعمل خلطة البروتين الطبيعي للشعر على ترطيب الشعر وزيادة لمعانه وتعطيه شكلا جذاباً، وهي أيضا مطول ومقوي للشعر و تعطي نفس نتيجة البروتين ولكن بمكونات طبيعية، ويمكن استخدامها مرة واحدة في الأسبوع.

تتكون خلطة بديل البروتين الطبيعي للشعر من العناصر التالية:

مقدار نصف كوب من زيت جوز الهند. مقدار نصف كوب من زيت الزيتون. مقدار ملعقتين كبيرتين من زيت الخروع. قليل من قشور الموز الناضج.

طريقة التحضير

نفرغ مقدار نصف كوب من زيت الزيتون ومثله من زيت جوز الهند في الخلاط الكهربائي، ثم نقوم بإضافة مقدار ملعقتين من زيت الخروع وقشور حبة الموز بعد تقطيعها إلى قطع صغيرة، ثم نقوم بخلط المكونات جيداً حتى يتم تنعيم وطحن المكونات تماماً، بعد ذلك نأخذ الخليط سريعا قبل أن يتحول للون الأسود بسبب قشر الموز، ويُوضع في وعاء والأفضل يكون تيفال ويُرفع على نار هادئة مع التقليب حتى يتم التماسك، وذلك لمدة تتراوح ما بين 15 دقيقه إلى 30 دقيقه وحتى نحصل على خليط كريمي، وإن لم يكن متوافراً وعاء تيفال تستطيعين استخدام أي وعاء ويوضع على حمام بخار ساخن حتى يتحول إلى كريم

طريقة استخدام البديل الطبيعي لبروتين الشعر

اغسلي شعرك جيدا قبل استخدام بديل البروتين، ثم قومي بتغطية شعرك من الجذور إلى الأطراف بالكريم المصنوع مع تكرار عملية التمشيط بواسطة مشط خشبي، بعد ذلك قومي بتدليك فروة الرأس بأطراف أصابعك ثم قومي بوضع طبقة أخرى من الكريم على شعرك، وذلك مع التمشيط مرة أخرى والاهتمام بالأطراف والخصلات بصفة خاصة، وأخيرا قومي بتغطية شعرك بكيس بلاستيكي لمدة من ساعة ونصف إلى ساعتين على الأكثر، اغسلي شعرك بماء دافئ مع الشامبو المناسب لنوع شعرك.