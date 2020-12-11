تطويل الشعر في اسبوع 3 سم بمكونات متوفرة في المنزل

تطويل الشعر في اسبوع 3 سم بأسهل الطرق الطبيعة التي سوف نقدمها لكم من خلال المقال، حيث تعددت الوصفات المنزلية المتخصصة للعناية بالشعر بشكل عام، ولذلك فقد أحضرنا لكم وصفتان متميزتان لعلاج الشعر وتطويله في أسبوع فقط ستلاحظين النتيجة.

نقدم لكم طريقتان لتطويل الشعر وتكثيفه بسرعة البرق، فالمكونات المستخدمة في الوصفة بها خصائص لتطويل الشعر بسرعة رهيبة وذلك لكونها غنية بالفيتامينات والمعادن التي تفيد الشعر وتغذيه وتعزز صحته، وتعالج التقصف والهيشان أيضاً تلك المشكلة المتواجدة لدي معظم الفتيات.

تطويل الشعر في اسبوع 3 سم بأفضل طريقة

كثير من النساء يبدين اهتمامهم بشعرهن بعمل وصفات منزلية غنية بالمكونات الطبيعية المعروفة والمُستخدمة بكثره في عمل تلك الوصفات كالبصل المعروف جداً لعلاج الشعر، وزيت الزيتون، زيت الثوم، وأيضاً حبات الثوم، فقد أحضرنا وصفة طبيعية بالأفوكادو وذلك لقيمته العظيمة للشعر، فهو يعطي حافز قوي للشعر علي النمو.

خلطة الأفوكادو لتطويل الشعر وتكثيفه

المكونات:

حبة من الأفوكادو متوسطة الحجم ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون صفار بيضة واحدة

الطريقة:

أهرسي حبة الأفوكادو ثم اخلطيها مع صفار البيضة جيداً حتي تتجانسا.

أضيفي الي الوصفة زيت الزيتون واخلطيهم، ثم طبقي الوصفة علي الشعر بالكامل.

غطي الشعر بكيس بلاستيكي لمدة ساعة كاملة.

اغسلي الشعر بالماء المائل للبرودة.

ترطيب الشعر بعد ذلك بزيت الخروع وذلك لقيمته الغذائية للشعر وتطويله وتنعيمه.

خلطة الزبادي والثوم لتعزيز نمو الشعر

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من الزبادي. ملعقة صغيرة ثوم مهروس

الطريقة: